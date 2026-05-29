Anthropic, la tech company nota per aver lanciato Claude AI, ha annunciato ufficialmente l’apertura del suo primo ufficio in Italia e ha scelto Milano come città ospite. Si tratta del sesto hub europeo dell’azienda dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. La filiale italiana, guidata da Thomas Remy, si concentrerà principalmente sul supporto commerciale e strategico per le imprese del territorio.

“Siamo in Italia per accompagnare grandi aziende e supportare ricerca e cultura in una transizione sicura verso l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Chris Ciauri, Managing director international di Anthropic.

La società americana punta a estendere i propri servizi anche ai settori più regolamentati per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa: potrebbe presto raggiungere banche, assicurazioni, sanità, energia e sviluppatori. Molte aziende italiani hanno già accolto queste nuove tecnologie con entusiasmo e investimenti.

Anthropic apre il primo ufficio in Italia: le posizioni aperte

L’ufficio milanese di Anthropic si focalizzerà inizialmente sulle attività di Go-To-Market, vendite, marketing e consulenza strategica. Il lavoro dei dipendenti sarà quello di affiancare numerose aziende italiane (tra le quali vengono citate Generali e Unipol, Angelini Pharma e Bracco, Enel e Pirelli) nell’adozione e implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione a un utilizzo sicuro e controllato. Non è prevista, al momento, la ricerca locale di sviluppatori o ingegneri dedicati alla ricerca pura sui modelli di frontiera.

Sebbene non vi siano ancora offerte di lavoro aperte sul sito ufficiali della società, i profili richiesti per l’Hub italiano includono:

Enterprise AI Adoption Consultant , figure specializzate nell’intersezione tra strategia aziendale e implementazione dell’AI, con l’obiettivo di guidare i clienti C-level nell’integrazione di Claude nei flussi di lavoro;

, figure specializzate nell’intersezione tra strategia aziendale e implementazione dell’AI, con l’obiettivo di guidare i clienti C-level nell’integrazione di Claude nei flussi di lavoro; Account Executive & Sales Manager , ruoli dedicati allo sviluppo del business per il mercato enterprise italiano ed europeo;

, ruoli dedicati allo sviluppo del business per il mercato enterprise italiano ed europeo; Customer Success Manager, professionisti incaricati di assistere i grandi clienti nell’ottimizzazione e nel monitoraggio delle soluzioni IA adottate.

La scelta di Milano come primo ufficio italiano non è una casualità. I vertici della società statunitense ritengono che il nostro Paese abbia un mercato particolarmente interessante per la composizione del suo tessuto imprenditoriale. Questa è un’occasione unica per entrare nella più grande startup AI al mondo.

Stipendi (stimati) in Anthropic

Anthropic applica una politica retributiva globale allineata ai massimi standard della Silicon Valley, riproporzionata sui mercati europei ad alto costo della vita. Le cifre esatte per l’Italia risentiranno della tassazione locale, ma nonostante questo le retribuzioni per le posizioni aperte potrebbero risultare nettamente superiori alla media nazionale.

Per i profili commerciali e di consulenza i dati della divisione europea indicano una retribuzione di base solitamente compresa tra 150.000€ e 240.000€ lordi all’anno, a cui si aggiunge una forte componente variabile legata al raggiungimento degli obiettivi di vendita. I ruoli di supporto tecnico dei clienti si trovano su fasce retributive che oscillano tra i 100.000€ e i 150.000€ lordi annui.

Le offerte di lavoro includono una quota di Stock Option (Equity) dell’azienda, che rappresenta una parte consistente della retribuzione totale nel lungo termine.

Altri benefit della Big Tech

Oltre alla regolare retribuzione, la società americana potrebbe estendere il pacchetto di welfare aziendale statunitense anche ai lavoratori italiani.

Negli Stati Uniti, infatti, i lavoratori di Anthropic hanno diritto ai seguenti benefit:

un bonus flessibile di circa 500$ al mese utilizzabile per palestre, attività fisiche e servizi salva-tempo ;

utilizzabile per ; un budget annuale dedicato alla formazione continua , corsi di specializzazione e conferenze;

dedicato alla , corsi di specializzazione e conferenze; un’ indennità per i trasporti pendolari e un bonus per l’allestimento dell’home office nel caso di modalità di lavoro ibrida;

e un bonus per l’allestimento dell’home office nel caso di modalità di lavoro ibrida; un servizio di catering giornaliero con pasti e snack inclusi direttamente all’interno dei locali dell’ufficio.

Il pacchetto include anche i tipici benefit offerti dalle aziende americane: assicurazione sanitaria, dentale e vista per i dipendenti e i loro familiari, congedo parentale pagato, ferie e assenze flessibili, supporto alla salute mentale, piani pensionistici, ecc.