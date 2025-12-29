Android 16, Google prepara un grande ritorno. Lo chiedevano tutti da 4 anni

Android è un sistema operativo così popolare soprattutto per via dei tantissimi aggiornamenti che vengono rilasciati (spesso) a cadenza settimanale. Google si è dimostrata sempre molto attenta ai feedback ricevuti dagli utenti, andando ad intervenire dove serviva per rendere l’intera esperienza il più possibile fluida e completa.

Così come negli anni sono state aggiunte tante funzionalità e strumenti inediti, altrettanti sono stati rimossi per motivazioni diverse. Questo non vuol dire però che si tratta di addii definitivi, proprio come sta succedendo in queste ore. Secondo un leak delle ultime ore, infatti, una delle feature che più sono state amate dagli utenti è pronta a tornare sugli smartphone Android di tutto il mondo dopo 4 anni.

Su Android 16 torna una funzionalità amatissima

Fino al 2021, per poter abilitare o disabilitare il Wi-Fi su Android bastava un semplice tocco, mentre oggi bisogna aprire un pannello dedicato, navigare tra le varie opzioni e poi cambiare la connessione che si desidera. Una modifica introdotta per la prima volta con Android 12 e che gli utenti mai hanno realmente accettato.

Presto però le cose potrebbero cambiare, come detto dallo sviluppatore principale di LineageOS Michael Bestas. Stando alle sue parole, ci sarebbero prove del fatto che Big G stia valutando di fare dietrofront e tornare sui propri passi, per la gioia di tutti.

Se la notizia dovesse venire confermata, come si può vedere dal codice sorgente QPR2 di Android 16, ci sarebbero due modifiche significative per il sistema operativo. La prima reintroduce un riquadro dati mobili per passare dalla connessione Wi-Fi a quella dati. Mentre la seconda aggiunge un pulsante Wi-Fi con funzionalità di pausa e di scansione, con l’etichetta temporanea di Internet.

Quando potrebbe arrivare la novità

Al momento, non si hanno tempistiche certe di rilascio. E in realtà, non si sa nemmeno se mai tornerà questa funzionalità. Oggi infatti non è presente né nelle versioni beta pubbliche di Android 16 QPR3 né nella build canary. Questo può voler dire che Google starebbe valutando di abbandonare il progetto, così come che i lavori di sviluppo sono ancora lontani dalla conclusione.

Come già successo più volte in passato, Big G potrebbe infatti metterci mesi prima di inserire nuove funzionalità. Seppure in questo caso parliamo di un ritorno, 4 anni dopo l’ultima volta. Le prime settimane del 2026 saranno fondamentali per capire se realmente l’azienda americana reinserirà su Android 16 il pulsante per la gestione della connessione a internet o se manterrà l’attuale percorso su pannello dedicato.