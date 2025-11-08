Uno dei grandi vantaggi di Amazon, e di ogni altra piattaforma di e-commerce, è la possibilità di godere di un periodo di reso per gli ordini effettuati. Di solito, si hanno dai 14 ai 30 giorni di tempo per poter rimandare al mittente uno o più prodotti acquistati, così da ricevere il rimborso di quanto speso.

Amazon dispone di politiche ben precise, che sono sempre visibili all’interno della sezione dedicata nel suo sito ufficiale. Negli anni, non sono mancate modifiche, anche sostanziali, al regolamento. È quanto accaduto nei giorni scorsi, senza annunci ufficiali da parte del colosso di e-commerce. Che cosa cambia?

Amazon estende il periodo di reso

Come già successo negli anni scorsi, anche in questo 2025 Amazon ha deciso di estendere la sua politica di reso in vista delle festività natalizie. Per tutti i clienti che effettueranno ordini entro il 25 dicembre, infatti, ci sarà tempo fino al 31 gennaio per la restituzione con rimborso.

Non tutte le categorie sono però incluse in questa nuova politica. Nella lista figurano, tra le altre, sport, casa, salute e cura della persona, alimentari, vestiario, scarpe e orologi, gioielli e dispositivi Amazon. Per altre categorie come elettronica, musica, videogiochi, libri, cucine, grandi elettrodomestici e dispositivi per la cura personale il periodo di reso ha invece scadenza fino al 15 gennaio o fino a 14 giorni dopo la ricezione.

Come organizzare gli acquisti di Natale su Amazon

Questa modifica fa tirare un sospiro di sollievo a milioni di consumatori che ogni anno utilizzano Amazon per fare i regali di Natale. Avendo un periodo di reso più lungo, c’è modo di anticipare lo shopping senza dover rinunciare al reso.

Le scadenze sono prolungate, ma ci sono comunque consigli importanti da tenere in considerazione per poter organizzare al meglio gli acquisti. Per prima cosa, consulta sempre attentamente la pagina dei dettagli del prodotto, così da vedere l’indicazione riguardante il periodo di reso applicabile.

Potresti valutare la possibilità di attendere i giorni del Black Friday, così da poter usufruire di sconti importanti su tutto il catalogo. Se non vuoi perderti nessuna variazione di prezzo, aggiungi gli oggetti che desideri acquistare nella Lista dei Desideri: riceverai una notifica quando il costo verrà abbassato.

Per la tua organizzazione, può tornare utile stilare una lista della spesa con tutti i regali da fare. Infine, organizza il tuo budget in base al numero di persone a cui vuoi fare un regalo. In questo modo, eviterai di sforare e di spendere più di quanto le tue finanze ti permettano.