Altro che Lazio e Toscana. È questa la regione più bella d’Italia secondo la stampa internazionale

Se chiediamo a un qualsiasi italiano qual è secondo lui la regione più bella d’Italia difficilmente ne citerà un’altra rispetto a quella in cui vive. Un ipotetico dibattito sull’argomento potrebbe rivelarsi infinito e ogni italiano avrebbe frecce al suo arco per affermare la “superiorità” delle propria terra rispetto alle altre.

Proprio su questa tema è intervenuto anche Business Insider, celebre e autorevole portale di informazione statunitense che ha “eletto” l’Emilia Romagna come regione più bella in assoluto. E tra le motivazioni ci sono le città d’arte, la gastronomia, la cultura dell’ospitalità e una commistione unica tra modernità e tradizioni antiche.

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Cos’ha di speciale l’Emilia Romagna secondo la stampa internazionale

Una delle principali ragione per cui l’Emilia Romagna è stata considerata la migliore d’Italia è l’offerta enogastronomica. Il Parmigiano Reggiano, i tortellini, l’aceto balsamico di Modena e il prosciutto di Parma sono i prodotti più famosi, ma il territorio vanta la bellezza di 44 produzioni con certificazione DOP e IGP, un primato assoluto.

Un’offerta esaltata dal grande numero di ristoranti di livello internazionale sparsi per il territorio e che permettono all’Emilia Romagna di rivaleggiare alla pari con la Toscana e con Firenze, recentemente celebrata come la città italiana in cui si mangia meglio in assoluto.

A rendere unica questa regione, però, non sono solo la cucina e i ristoranti stellati. La stampa internazionale esalta anche la cultura motoristica (i circuiti di Imola e Misano sono tra i più importanti per la F1 e la MotoGP), e la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità degli emiliani, sempre pronti ad accogliere ospiti e turisti a braccia aperte, un aspetto non scontato in un periodo storico come il nostro.

Cosa vedere in Emilia Romagna per Business Insider

Tra le mete imperdibili da visitare, secondo la stampa estera, ci sono il capoluogo Bologna con le sue torri medievali, gli storici portici e un centro storico ricco di vita e movimento in cui a ogni angolo è possibile trovare una piccola trattoria dove godersi l’incredibile cucina locale, e Modena, uno dei centri nevralgici della produzione alimentare regionale, famosa per le acetaie storiche alternate ai più moderni ristoranti gourmet.

Tutte da scoprire anche Parma e Ferrara. La prima, elegante e tranquilla è la patria di uno dei prosciutti più buoni al mondo e goderselo con un bicchiere di Lambrusco accanto è un’esperienza che resta impressa nel cuore e nel palato.

La seconda, celebre a livello gastronomico per i suoi incredibili cappellacci alla zucca, ospita uno dei wine bar più antichi del mondo (è stato costruito addirittura nel 1435 secondo gli storici) e negli ultimi anni si è affermata come una delle capitali culturali d’Italia grazie a un calendario musicale tra i più ricchi dello Stivale.

Il consiglio della stampa estera per chi ama la natura e ha la possibilità di visitare la regione in autunno, invece, è una tappa a Savignano, la rinomata cittadina del tartufo. In quei mesi è possibile intraprendere delle escursioni guidate nei boschi con cercatori esperti e cani alla ricerca del prelibato fungo ipogeo.