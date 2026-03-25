Altro che BTP. Questi 3 ETF obbligazionari hanno reso più negli ultimi 3 anni

C’è un dato che pochi investitori stanno osservando davvero. Alcuni ETF obbligazionari hanno battuto i BTP negli ultimi 3 anni. Un BTP a 3 anni ha generato un rendimento complessivo del +15,92%, un risultato tutt’altro che banale. Ma ci sono strumenti che, pur rimanendo nel mondo obbligazionario, hanno fatto meglio. Il punto è capire perché questi strumenti hanno sovraperformato e se potrebbero continuare a farlo nei prossimi 3 anni.

1) iShares Broad € High Yield Corporate Bond ETF

Partiamo da uno dei casi più evidenti: l’ETF iShares Broad € High Yield Corporate Bond. Questo strumento replica un indice di obbligazioni corporate high yield denominate in euro, con un’esposizione molto ampia e diversificata. [...]