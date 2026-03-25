Altro che BTP. Questi 3 ETF obbligazionari hanno reso più negli ultimi 3 anni

Hanno battuto i BTP, ma non è una buona notizia come sembra. Dietro rendimenti più alti si nasconde un rischio che pochi stanno davvero valutando.
C’è un dato che pochi investitori stanno osservando davvero. Alcuni ETF obbligazionari hanno battuto i BTP negli ultimi 3 anni. Un BTP a 3 anni ha generato un rendimento complessivo del +15,92%, un risultato tutt’altro che banale. Ma ci sono strumenti che, pur rimanendo nel mondo obbligazionario, hanno fatto meglio. Il punto è capire perché questi strumenti hanno sovraperformato e se potrebbero continuare a farlo nei prossimi 3 anni.
1) iShares Broad € High Yield Corporate Bond ETF
Partiamo da uno dei casi più evidenti: l’ETF iShares Broad € High Yield Corporate Bond. Questo strumento replica un indice di obbligazioni corporate high yield denominate in euro, con un’esposizione molto ampia e diversificata. [...]
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