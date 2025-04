Alta tensione tra Cina e USA, nuove minacce per il commercio globale

Come investire in borsa?

Nella guerra dei dazi in pieno corso, la storica rivalità tra Cina e USA rischia di esplodere in contromisure ancora più severe e minacciose per tutto il commercio mondiale.

La tensione tra le due potenze, infatti, è altissima con Trump che ha messo in guardia il dragone sulla possibilità di applicare ulteriori tariffe sulle importazioni statunitensi dalla seconda economia mondiale a oltre il 100%, in risposta alla decisione di Pechino di dazi al 34% sui beni USA acquistati.

“La minaccia degli Stati Uniti di aumentare i dazi contro la Cina è un ulteriore errore, che mette ancora una volta a nudo la natura ricattatoria della parte americana. Se gli Stati Uniti insistono per ottenere ciò che vogliono, la Cina combatterà fino alla fine”, ha affermato il ministero del Commercio cinese.

Il clima è molto teso, con i mercati finanziari di tutto il mondo che hanno registrato un terzo giorno di perdite dinanzi ai crescenti timori e alle incertezze sull’esito dell’aggressiva guerra commerciale di Trump. Le forti e diffuse barriere commerciali attorno al più grande mercato di consumo del mondo possono sfociare in una recessione e a balzi inflazionistici poco auspicabili per la crescita globale.

leggi anche Perché Trump ha messo i dazi?