Allarme Bluetooth, miliardi di dispositivi a rischio

Il bluetooth rischia di diventare un’arma a doppio taglio per miliardi di utenti in tutto il mondo. A parlarne sono stati i ricercatori della società di sicurezza informatica Tarlogic, secondo cui questa tecnologia presenterebbe una grave falla di sicurezza non ancora risolta. Il tutto è partito dall’analisi di una feature molto diffusa, che nasconderebbe un singolo elemento potenzialmente convertibile in un’arma per hacker e cybercriminali.

Sono già stati segnalati alcuni comandi utili per riuscire a ottenere il controllo del dispositivo preso di mira, che sia uno smartphone, un tablet o un PC. Per questo motivo, gli esperti rivelano come sia indispensabile correre subito ai ripari e applicare alcune accortezze per evitare di finire nelle mani dei malintenzionati sul web. In attesa che un maxi aggiornamento vada a risolvere il problema alla radice.

Allarme bluetooth, cosa rischiano gli utenti Sotto la lente d’ingrandimento è finito un comando nascosto codificato in un chip bluetooth, una sorta di funzionalità segreta che gli hacker potrebbero sfruttare per ottenere il possesso dei dispositivi. L’elemento incriminato si chiama ESP32 e viene prodotto ancora oggi dalla società cinese Espressif. I dati pubblicati nel 2023 dall’azienda parlano di circa un miliardo di unità del suo chip vendute a livello globale, il che vuol dire che altrettanti utenti sono oggi a rischio attacco di hacking. La società di cybersecurity Tarlogic è stata chiara: Questo comando nascosto permette ai malintenzionati di impersonificare e infettare in modo permanente dispositivi come gli smartphone, i computer, ma anche serrature smart e apparecchiature mediche. La diffusione capillare di questo chip bluetooth è il motivo che lo rende particolarmente pericoloso a livello globale. Il suo prezzo di vendita è infatti di soli 2 dollari e sono state individuate un totale di 29 funzionalità nascoste che potrebbero venire sfruttate dagli hacker per accedere a informazioni private sui dispositivi colpiti.