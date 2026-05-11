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Alert crollo mercati, l’SOS lanciato solo altre 2 volte nella storia

Laura Naka Antonelli

11/05/2026

Avviso ai trader e agli investitori. Dai mercati sta arrivando un segnale di SOS quasi senza precedenti nella storia.

Alert crollo mercati, l’SOS lanciato solo altre 2 volte nella storia
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A dispetto della guerra e delle tregue che ogni volta lasciano il tempo che trovano il toro, soprattutto a Wall Street, continua a scalpitare sui mercati azionari. Basta guardare ai trend dei principali indici azionari USA che, parentesi ribassiste a parte, continuano a viaggiare indisturbati su una traiettoria rialzista.

Questi trend non convincono tutti, tutt’altro. Tra gli addetti ai lavori, c’è per esempio il grande nome della finanza globale che non perde l’occasione di lanciare l’allarme su una bolla AI destinata a scoppiare. Il grande esperto non è però l’unico a consigliare agli investitori di non farsi prendere troppo dall’euforia del momento e, dunque, di non correre il rischio di scottarsi troppo.

Qualche spia di allarme che lampeggia arriva anche da alcuni indicatori e parametri di Borsa, utilizzati spesso come fari per le scelte di investimento e per capire se sia il caso di posizionarsi o meno sulle azioni. Tra questi, merita attenzione un ratio che sta inviando un avvertimento sulla minaccia di un crollo dei mercati. E la cosa che preoccupa è che questo rapporto ha lanciato l’SOS soltanto in altre due occasioni. D’altronde, la verità è che nessun mercato toro può durare per sempre. [...]

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