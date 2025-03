Alert accesso al contante in questo Paese europeo. Prelievi ai Bancomat più difficili

L’ultimo report mensile della Bundesbank, la banca centrale della Repubblica federale della Germania, lo ammette, snocciolando i risultati di un sondaggio da essa stilato: in Germania, aumenta la difficoltà percepita dai consumatori ad avere accesso al cash, ovvero al contante.

La percentuale di clienti delle banche che considerano complicato o molto complicato riuscire a trovare uno sportello bancario o un Bancomat è più che raddoppiata, dal 6% del 2021 al 15% nel 2023.

Vero, scrive la Bundesbank, che “la maggior parte della popolazione in Germania considera tuttora nel complesso facile la strada da fare per raggiungere un ATM o uno sportello bancario”.

In media, la situazione non può essere considerata di certo disperata, visto che i cittadini tedeschi devono percorrere 1,4 km per accedere allo sportello ATM o a uno sportello bancario più vicino alla propria residenza, il che implica un percorso di tre minuti circa, in macchina, per raggiungere la postazione .

Altri dettagli emersi dal report della Bundesbank: in circa 6.000 comuni tedeschi, sono 80,7 milioni gli abitanti che hanno a disposizione almeno un ATM o uno sportello bancario, che copre il 96% circa della popolazione. Tuttavia, sono 3,6 milioni le persone che devono lasciare il loro comune per riuscire a ottenere il proprio cash .

I motivi principali sono due, spiega l’istituzione: da un lato la migrazione di diversi clienti verso l’online banking, dall’altro il fenomeno delle rapine che hanno probabilmente contribuito alla riduzione del numero dei Bancomat. (fermo restando che, sebbene in Italia i termini ATM e Bancomat vengano considerati equiparabili, in realtà bisogna fare una distinzione ).

Germania, Bundesbank ammette: “numero ATM e sportelli bancari sta continuando a diminuire”

Detto questo, è la stessa Bundesbank ad ammettere che, se da un lato “l’accesso al contante in Germania è garantito in larga parte”, dall’altro “ il numero di ATM e di sportelli bancari sta continuando a diminuire , stando all’ultimo rapporto mensile”.

Il problema non interessa tanto chi vive nelle grandi città, in quanto in questo caso in media gli sportelli bancari o gli ATM più vicini distano in media 1,1 km.

Più difficile la situazione per chi abita nelle aree rurali che, in media, deve percorrere 1,9 chilometri.

In generale, il 90,3% della popolazione rurale ha accesso a un ATM o uno sportello bancario in un raggio di 5 km, mentre nelle aree urbane la media sale al 98,1%.

Gli sportelli ATM, ha ricordato la Bundesbank, continuano a confermarsi i punti di prelievo del contante più importanti in Germania, come è emerso dallo stesso sondaggio lanciato dalla banca centrale tedesca: il 96% degli interpellati ha detto di ricorrere agli ATM per prelevare cash, mentre il 78% del contante prelevato è avvenuto attraverso gli ATM.

Vero è che anche gli sportelli bancari sono tornati a riacquistare rilevanza, dopo il calo avvenuto durante la pandemia Covid.

Quella del contante è una questione che continua a interessare tutta l’Europa, Italia inclusa: da un lato, con il successo dell’online banking ha portato le banche a ridurre il numero degli sportelli bancari e dei punti dove è possibile effettuare i prelievi al Bancomat. Frequenti i rilievi del sindacato bancario numero uno in Italia, ovvero della FABI, sul fenomeno in atto.

Tra gli ultimi alert il caso del fenomeno degli attacchi ai Bancomat: “La regione maggiormente colpita per gli attacchi ai Bancomat è stata la Lombardia con 24 episodi, seguita da Emilia Romagna e Toscana con 23. La Sicilia è al nono posto con 6 colpi ai danni degli ATM e un indice di rischio, il rapporto tra il numero dei colpi ogni 100 bancomat, pari a 0,3”. Così Gabriele Urzì Dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo, nel commentare i dati che sono emersi dal rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024 pubblicato dall’Ossif, il centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine:

“Nel 2023 gli attacchi si sono concentrati prevalentemente negli ultimi tre mesi dell’anno e in particolare nel mese di dicembre nel quale si sono verificati 33 episodi, pari al 22,5% dei casi totali. Il 46,9% degli attacchi sono avvenuti prevalentemente nelle notti tra il venerdì e il sabato ed in particolare nella fascia oraria che va dalle due alle cinque del mattino (78% dei casi). La modalità prevalente di attacco è stata l’utilizzo di esplosivi (58,6% dei casi). I rimanenti attacchi sono stati compiuti tramite scasso dell’Atm (25,5% dei casi) o asportazione dell’intera apparecchiatura (15,9%)”.

La scorsa settimana la FABI si è concentrata tuttavia sull’altro fenomeno in atto che si ricollega a quanto sta avvenendo in Germania, ovvero alla desertificazione bancaria, pubblicando un report che ha riguardato in modo particolare l’Abruzzo.

Così Davide Di Basilio, segretario coordinatore della Fabi di Pescara/Teramo

“Nella nostra Regione, nel corso del 2024, gli sportelli dei vari istituti di credito sono passati da 407 a 395: in ogni provincia sono state chiuse 3 filiali. Nel solo 2024 il numero degli abruzzesi che vivono in comuni privi di un presidio bancario è salito di oltre 22mila unità. L’aspetto più preoccupante è il continuo aumento dei comuni che non ha più neanche uno sportello bancario; a fine 2024 oltre il 61% dei comuni abruzzesi ne era privo; e, cosa ancor più grave, quando una banca chiude l’ultima filiale presente sul territorio spesso non lascia neanche uno sportello ATM dove poter prelevare contante o svolgere le operazioni bancarie minime. Naturalmente i soggetti più penalizzati sono gli anziani e coloro che hanno difficoltà a spostarsi, oltre alle microimprese che sul territorio rappresentano il cuore pulsante della nostra economia”.

Dall’altro lato, di contante si parla anche in relazione agli inviti continui che arrivano dalla comunità finanziaria, in primis dalla stessa BCE guidata dalla presidente Christine Lagarde, di risparmiare meno cash per investire al fine di far crescere in primis l’economia europea: appelli che sono stati a volte considerati anche attacchi al contante da parte di molti europei, italiani in primis, avvezzi più che altro a privilegiare la strategia dei soldi sotto il materasso. E nelle ultime ore nuovi alert sui contanti sono arrivati anche dall’Unione europea, con Bruxelles che ha annunciato cosa sta per succedere.

