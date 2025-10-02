Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Addio al Burj Khalifa, questo sarà l’edificio più grande del mondo. Costerà $50 miliardi

Ilena D’Errico

2 Ottobre 2025 - 22:22

A breve il Burj Khalifa sarà superato dall’edificio più grande del mondo, da un costo di 50 miliardi di dollari e alta tecnologia.

Addio al Burj Khalifa, questo sarà l’edificio più grande del mondo. Costerà $50 miliardi

Seguici su

Il Burj Khalifa è l’edificio per eccellenza, un capolavoro da record, detentore di numerosi primati, a partire dall’altezza eccezionale. Ben 829,81 metri che si stagliano nel cielo di Dubai e 344.000 metri quadri calpestabili al suo interno, il grattacielo è un’autentica meraviglia. Con il nuovo edificio in programma nell’Arabia Saudita, però, avrà un concorrente non da poco. Il Mukaab di Riyadh sarà l’edificio più grande del mondo in termini di volume, anche se alto la metà del grattacielo emiratense, superando a propria volta i limiti architettonici ed edilizi a cui devono sottostare tutte le altre costruzioni del mondo.

Il nuovo edificio supererà per dimensioni anche il mastodontico Boeing Everett Factory di Washington, con un progetto sensazionale da 50 miliardi di dollari che rivoluzionerà la vita della città che lo ospita, proprio come il competitor statunitense. L’idea è estremamente ambiziosa, tanto che qualcuno mette anche in dubbio la possibilità di realizzare il progetto nei tempi previsti.

Il Mukaab fa parte del Saudi Vision 2030, ma il tempo sta passando e sorgono delle perplessità riguardo ai lavori. Indipendentemente dal tempo che servirà, però, questa iniziativa mastodontica segna un passaggio fondamentale per il futuro dell’Arabia Saudita, un’innovazione che trasformerà la vita del Paese e la sua economia.

Il Mukaab, l’edificio più grande del mondo

Il progetto del Mukaab non ha paragoni con nessun’altra costruzione edificata. Sarà un cubo da 400 metri di altezza e 25 milioni di metri quadrati di superficie per contenere 104.000 unità residenziali e 9000 camere d’albergo in totale. Al suo interno ci sarà veramente di tutto, l’università, un rooftop garden, un museo, un teatro, 80 luoghi di intrattenimento e altri 980.000 metri quadrati di spazi commerciali. Anche semplicemente per la grandezza, il Mukaab sarà sicuramente detentore di un nuovo primato non appena costruito.

Non esistono altri edifici con le stesse dimensioni, soprattutto considerando l’altezza, che pur lontana dalla maestria del Burj Khalifa è comunque notevole. Un paragone spesso utilizzato per rendere l’idea di questa magnificenza è quello con l’Empire State Building: il progetto di Riyadh potrebbe contenere 20 versioni del grattacielo affiancate. E infatti non mancherà un grattacielo nascosto al suo interno, una torre centrale a spirale attorno alla quale si ergeranno numerosi piani.

Costerà 50 miliardi di dollari, ma sarà sostenibile

Così, l’altezza del cubo sarà impiegata interamente, dando spazio a parchi, servizi di ogni tipo, aree di lusso e a elevata tecnologia. Basti pensare che è prevista l’applicazione di una tecnologia a ologrammi con schermi Led per le pareti, sfruttando gli ologrammi per riprodurre paesaggi e illustrazioni. Ma le ambizioni saudite non si fermano qui: il 50% dell’energia necessaria dovrà provenire da fonti rinnovabili entro 10 anni, rientrando in un più ampio piano per ridurre l’impatto ambientale.

Per realizzare l’edificio è richiesto così un investimento di oltre 50 miliardi di dollari, una cifra importante che va ad aggiungersi ai fondi richiesti per tutti gli altri progetti del Saudi Vision 2030. Lo stesso Mukaab dovrà essere inserito nella New Murabba Development Company, un progetto di riqualificazione e modernizzazione della capitale che si estenderà per oltre 19 chilometri quadrati con l’obiettivo di garantire ai cittadini servizi di ogni genere entro 15 minuti di tragitto.

Una rivoluzione che cambierà la vita a Riyadh, grazie all’impegno del Fondo per gli Investimenti dell’Arabia Saudita che vuole aumentare il distacco dalle entrate petrolifere e sviluppare un centro moderno, in grado di attirare turisti da ogni dove (ancora di più di oggi), attrarre nuovi residenti e garantire agli abitanti tutto ciò che di meglio può essere offerto loro. Unica pecca del piano, sostenibile anche dal punto di vista ambientale, i dubbi sul rispetto dei diritti dei lavoratori evidenziati dalla docu-inchiesta Kingdom Uncovered, Inside Saudi Arabia.

leggi anche

Sai chi è il proprietario del Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo?

Sai chi è il proprietario del Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto del mondo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Curiosità
# Arabia Saudita
# Dubai
# Emirati Arabi Uniti

Iscriviti a Money.it

FT logo

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 03/10/2025 Gaza, sei favorevole all'iniziativa della Global Sumud Flotilla?
VOTA ORA

Selezionati per te

Ci sono sempre 31°C e tutto è economico. L'isola poco conosciuta è una calamita turistica

Viaggi & tempo libero

Ci sono sempre 31°C e tutto è economico. L’isola poco conosciuta è una calamita turistica
I centri storici più belli al mondo, un'importante città italiana in seconda posizione

Viaggi & tempo libero

I centri storici più belli al mondo, un’importante città italiana in seconda posizione

Correlato