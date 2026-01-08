Addio a Guido Salerno Aletta, voce lucida in tempi confusi

Ci ha lasciato Guido Salerno Aletta, voce autorevole e autore di Money.it Premium. Uomo di pensiero acuto e spirito critico, Guido Salerno Aletta ha saputo leggere con lucidità e rigore intellettuale le dinamiche complesse dell’economia globale, dei mercati e delle scelte politiche che plasmano il nostro tempo.

Nel corso della sua carriera ha attraversato con testimonianza diretta la storia politica ed economica italiana: dal Senato negli anni cruciali tra il 1978 e il 1994 fino ai vertici delle relazioni internazionali e alla guida di importanti istituzioni, tra cui la Fondazione Ugo Bordoni. Esperto di contabilità e finanza pubblica, la sua analisi ha sempre cercato di evidenziare le connessioni profonde tra politica e economia, offrendo ai lettori strumenti di lettura non banali nei tempi di crisi e trasformazione.

La sua penna pungente e mai scontata ha accompagnato temi all’apparenza freddi con una visione ampia fatta di storia e contesto, mostrando come ogni dato abbia una radice umana e sociale. Dai dazi che ridisegnano gli equilibri di commercio globale alle scelte politiche ed economiche europee, ogni suo articolo era un invito a guardare oltre.

Chi lo ha seguito su Money.it Premium sa che la sua voce non si limitava alla mera cronaca: era un faro critico in un mare di semplificazioni, capace di affondare nel cuore delle questioni più intricate con rigore e passione. In un’epoca in cui la confusione regna sovrana e la rapidità delle notizie spesso sostituisce la comprensione profonda, il suo lavoro era un richiamo alla lentezza del pensiero, alla responsabilità dell’analisi e alla dignità della riflessione.

Il suo passaggio tra noi lascia un vuoto perché rare sono le voci capaci di coniugare competenza tecnica, profondità culturale e umanità. Ai suoi familiari, va il nostro più sentito abbraccio in questo momento di dolore.

Ciao Guido, grazie per averci aiutato a capire un mondo che spesso sembra incomprensibile.