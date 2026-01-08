Abbonati

Addio a Guido Salerno Aletta, voce lucida in tempi confusi

Redazione Money Premium

8 Gennaio 2026 - 09:09

Analista rigoroso e indipendente, ci ha lasciato Guido Salerno Aletta, voce autorevole e autore di Money.it Premium.

Addio a Guido Salerno Aletta, voce lucida in tempi confusi

Ci ha lasciato Guido Salerno Aletta, voce autorevole e autore di Money.it Premium. Uomo di pensiero acuto e spirito critico, Guido Salerno Aletta ha saputo leggere con lucidità e rigore intellettuale le dinamiche complesse dell’economia globale, dei mercati e delle scelte politiche che plasmano il nostro tempo.

Nel corso della sua carriera ha attraversato con testimonianza diretta la storia politica ed economica italiana: dal Senato negli anni cruciali tra il 1978 e il 1994 fino ai vertici delle relazioni internazionali e alla guida di importanti istituzioni, tra cui la Fondazione Ugo Bordoni. Esperto di contabilità e finanza pubblica, la sua analisi ha sempre cercato di evidenziare le connessioni profonde tra politica e economia, offrendo ai lettori strumenti di lettura non banali nei tempi di crisi e trasformazione.

La sua penna pungente e mai scontata ha accompagnato temi all’apparenza freddi con una visione ampia fatta di storia e contesto, mostrando come ogni dato abbia una radice umana e sociale. Dai dazi che ridisegnano gli equilibri di commercio globale alle scelte politiche ed economiche europee, ogni suo articolo era un invito a guardare oltre.

Chi lo ha seguito su Money.it Premium sa che la sua voce non si limitava alla mera cronaca: era un faro critico in un mare di semplificazioni, capace di affondare nel cuore delle questioni più intricate con rigore e passione. In un’epoca in cui la confusione regna sovrana e la rapidità delle notizie spesso sostituisce la comprensione profonda, il suo lavoro era un richiamo alla lentezza del pensiero, alla responsabilità dell’analisi e alla dignità della riflessione.

Leggi le analisi di Guido Salerno Aletta pubblicate su Money.it

Il suo passaggio tra noi lascia un vuoto perché rare sono le voci capaci di coniugare competenza tecnica, profondità culturale e umanità. Ai suoi familiari, va il nostro più sentito abbraccio in questo momento di dolore.

Ciao Guido, grazie per averci aiutato a capire un mondo che spesso sembra incomprensibile.

Argomenti

# informazione
# Money.it

