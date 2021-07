La variante Delta colpirà la crescita economica in questa zona del mondo

Con la variante Delta in rapida diffusione in tutto il mondo, la ripresa economica globale potrebbe subire un contraccolpo.

Ci sono aree geografiche più esposte di altre al ritorno aggressivo della pandemia: qui un intreccio di scarsa immunizzazione, economia esposta al turismo, inefficaci misure restrittive potrebbe esplodere in una frenata della ripresa economica.

E tale epilogo non è privi di conseguenze, considerando la globalizzazione e il legame stretto tra tutte le potenze mondiali.

Con la variante Delta, i riflettori si accendono sul Sud-Est asiatico: Goldman Sachs qui vede impellenti rischi di rallentamento. I motivi.

Variante Delta nel Sud-Est asiatico: la situazione

Le infezioni Covid sono in aumento in diverse importanti economie del Sud-Est asiatico e questo ha portato Goldman Sachs a tagliare le sue previsioni di crescita per il 2021 per la maggior parte della regione.

La diffusione della variante Delta più trasmissibile ha spinto i contagi quotidiani a livelli record in Indonesia, Malesia e Thailandia nelle ultime settimane, con conseguenti più severe restrizioni.

Inoltre, nella regione vanno a rilento anche le vaccinazioni. La Malesia ha immunizzato completamente il 12,4% della sua popolazione mentre l’Indonesia ha vaccinato in modo completo il 5,7% della sua popolazione. Meno del 5% della popolazione in Thailandia e Filippine è stata sottoposta alla completa somministrazione di dosi.

In questo contesto, Goldman Sachs ha ridotto le sue previsioni di crescita di oltre 100 punti base per Indonesia, Malesia e Filippine. Singapore e Thailandia hanno visto un taglio minore da parte della banca.

Previsioni economiche: quanto rallenterà la regione?

Un grafico mette in evidenza quanto si sono abbassate le stime di crescita economica della regione del Sud-Est asiatico nelle nuove previsioni Goldam Sachs:

Goldman ha affermato che una crescita globale più forte andrà a vantaggio delle economie orientate al commercio come Singapore e Malesia. Quest’ultimo Paese, che è un esportatore netto di materie prime, probabilmente trarrà vantaggio dai prezzi più elevati delle commodities secondo gli esperti.

Nel frattempo, “esposizioni più ampie a settori come il turismo, esposizioni inferiori al commercio globale e riserve politiche limitate, potrebbero spingere la crescita sequenziale più in basso in Indonesia e Thailandia, e mantenere il rimbalzo sequenziale della crescita più contenuto nelle Filippine rispetto alle nostre precedenti aspettative”

L’allarme variante Delta rischia di rovinare i piani di rilancio a livello globale, con particolare evidenza in alcune zone del mondo.