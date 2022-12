Vaccino obbligatorio, la diretta live della sentenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale è chiamata a esprimersi sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale. La sentenza dell’udienza, salvo slittamenti, è attesa per la giornata di oggi con tutti gli aggiornamenti relativi alla costituzionalità o meno dei decreti emessi dal precedente governo Draghi che potranno essere seguiti in diretta live qui di seguito.

La sentenza della Corte costituzionale è attesa non solo perché andrebbe a creare un precedente per le condizioni di obbligatorietà di un vaccino, ma soprattutto perché cadrebbero le sanzioni nei confronti di chi non si è vaccinato, come il personale sanitario allontanato.

Nella giornata di ieri a Palazzo della Consulta si è svolta una lunga udienza pubblica, con il dibattito dedicato esclusivamente all’obbligo vaccinale; in totale sono undici le ordinanze al vaglio dei quindici giudici costituzionali guidati dalla presidente della Corte Silvana Sciarra.

Nel mirino dei cinque uffici giudiziari che hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità di obbligo e sanzioni, ci sono i dettami del Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 e del Decreto Legge 24/03/2022 n. 24, che istituiscono l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; un obbligo questo che sarebbe dovuto restare in vigore fino al 31 dicembre 2022, ma che di fatto è stato cancellato dallo scorso primo novembre dal governo Meloni.

Qui di seguito la diretta live con tutte le ultime notizie in merito alla sentenza della Corte costituzionale sull’obbligo vaccinale.

Vaccini obbligatori: la sentenza della Consulta in diretta

17:05 Continua l’attesa per il responso A dubitare della legittimità costituzionale sono i tribunali di Brescia, Catania, Padova, il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Tre i giudici costituzionali relatori: Augusto Barbera, Stefano Petitti e Filippo Patroni Griffi. Continua l’attesa del responso finale della Consulta.

16:03 Cosa c’è in ballo con la sentenza C’è ancora da attendere per la sentenza della Corte costituzionale che, nel caso dovesse accogliere le tesi dei ricorrenti, sarebbe molto importante non tanto per un reintegro nei posti di lavoro dei lavoratori non vaccinati, che sono stati riammessi dallo scorso primo novembre per decisione del nuovo governo, quanto per gli eventuali risarcimenti economici verso chi per mesi non si è potuto recare a lavoro.

15:10 Il caso della sentenza a L’Aquila Nelle ultime ore molto si è parlato della sentenza di un giudice del lavoro di L’Aquila che ha dato ragione a una dipendente che era stata sospesa da una azienda che gestisce il servizio delle pulizie all’interno dell’ospedale San Salvatore. “L’imposizione è un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione del contagio” ha scritto il giudice, una sentenza questa che arriva proprio nelle ore calde in cui si attende il giudizio della Consulta.

13:09 Avvocatura dello Stato: “Confermare la legittimità dell’obbligo vaccinale per il Covid” In vista della sentenza, questa è la richiesta dell’Avvocatura dello Stato: “Confermare la legittimità dell’obbligo vaccinale per il Covid, una misura disposta nel pieno rispetto degli insegnamenti della Corte costituzionale”.

11:21 Ieri sit in dei “no vax” sotto la Consulta Nella giornata di ieri quando si è tenuta l’udienza pubblica, una cinquantina di manifestanti “no vax” si sono riuniti davanti il palazzo della Consulta. “La legittimità costituzionale su questo punto - ha dichiarato una delle manifestanti - significherebbe obbligo vaccinale per qualsiasi cosa che lo Stato riterrebbe utile. Saremmo sottomessi a un potere ulteriore”.

09:31 I giudici tornano a riunirsi in camera di consiglio Sale l’attesa per la decisione della Corte costituzionale, con i giudici che questa mattina torneranno a riunirsi in camera di consiglio per concludere l’esame delle questioni di legittimità.

08:05 Rizzo: “Pretendiamo una giustizia giusta” Sulla sentenza della Corte costituzionale in merito ai vaccini obbligatori è intervenuto con un tweet anche Marco Rizzo, leader di Italia Sovrana e Popolare. NESSUN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.

LIBERTÀ DI SCELTA PER LA SALUTE. SANITÀ PUBBLICA E NON POTERE DELLE MULTINAZIONALI DEL FARMACO. La Consulta sta per pronunciarsi sulla questione di illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale.

PRETENDIAMO UNA GIUSTIZIA GIUSTA. — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) November 29, 2022

22:49 1,9 milioni di multe in arrivo per i no vax La sentenza della Consulta potrebbe impedire l’invio di 1,9 milioni di multe ai non vaccinati. Il governo Meloni aveva promesso il rinvio delle multe a giugno, ma in nessun decreto e neppure nella manovra sono stati inseriti riferimenti a possibili rinvii o alla sanatoria.

21:56 Romeo: proposta di rinvio delle multe La sentenza della Consulta, di cui si attende il risultato degli aggiornamenti della live di domani (1° dicembre 2022), potrebbe traghettare verso la conferma dell’emendamento proposto da Massimiliano Romeo, capogruppo della lega in Senato. Romeo ha definito le multe ai non vaccinati come inutili e chiede che venga confermato non solo un possibile rinvio, ma una vera e propria sanatoria delle sanzioni.