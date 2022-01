Squadre con più tifosi in Italia e nel mondo: la classifica

Se ti sei sempre domandato quali sono le squadre con più tifosi in Italia e nel mondo, sei nel posto giusto. In tutto il mondo gli appassionati di calcio sono davvero tantissimi, si stima che siano quasi 4 miliardi.

Non parliamo di coloro che diventano tifosi nelle grandi occasioni, come i mondiali o gli europei, ma di quelli che ogni domenica sono allo stadio a tifare la squadre del cuore.

I veri appassionati non avranno dubbi e sapranno sicuramente qual è il Club numero uno al mondo per numero di tifosi, per tutti coloro che invece hanno la curiosità di sapere qual è la squadra più seguita, scopriamolo insieme.

Squadre con più tifosi: la classifica

15. AS Roma

All’ultimo posto, tra le squadre con più tifosi al mondo, c’è la AS Roma. I giallorossi hanno circa 22 milioni di tifosi in tutto il mondo e sui social raggiungono quasi 13 milioni di follower: quasi 4 milioni su Instagram e 9 milioni su Facebook.

14. Borussia Dortmund

Più seguito dei giallorossi è il Borussia Dortmund che pur avendo circa 22 milioni di tifosi in giro per il mondo, supera la AS Roma con i numeri dei social. Solamente su Instagram, infatti, la squadra ha 13,8 milioni di follower; mentre su Facebook ha più di 15 milioni di like.

13. Juventus

Torniamo in Italia con una delle squadre più seguite nel calcio italiano: la Juventus. Un Club che in tutto il mondo raggiunge circa 27 milioni di tifosi. Sui social i numeri dei seguaci salgono quasi del doppio rispetto ai giallorossi; la vecchia signora, infatti, ha quasi 45 milioni di like alla pagina Facebook ufficiale e 51,1 milioni di follower su Instagram.

12.Tottenham



35 milioni di tifosi in tutto il mondo per il Tottenham e un po’ meno sui social: Instagram raggiunge 10,9 milioni di seguaci mentre Facebook ha più di 22 milioni di like.

11. PSG

Le stime parlano di circa 35 milioni di tifosi in tutto il mondo per il Paris Saint Germain, ma è possibile che il numero sia più vicino ai 40 milioni. Su Instagram il Club ha raggiunto quasi 49 milioni di seguaci.

10. Bayern Monaco

Saliamo ancora in questa classifica e arriviamo tra i primi dieci con il Bayern Monaco. Circa 45 milioni di tifosi in tutto il mondo per il club di calcio che gioca nella Bundesliga, massima divisione del campionato tedesco di calcio.

9. Inter

Torniamo in Italia con l’Inter. Squadra molto amata e seguita nel mondo con circa 55 milioni di tifosi. Sembrerà strano e invece la squadra è seguita moltissimo anche sui social: su Instagram ha 7,1 milioni di follower e su Facebook ne ha circa 27 milioni.

8. Milan

All’ottavo posto di questa classifica delle squadre con più tifosi in Italia e nel mondo troviamo il Milan. Ebbene sì, i rossoneri hanno -secondo le stime - circa 95 milioni di tifosi in tutto il mondo; un numero davvero importante.

Per quanto riguarda i social il profilo ufficiale registra 10,5 milioni di follower su Instagram e quasi 25 milioni su Facebook.

7. Liverpool

The Reds, il soprannome della squadra inglese che registra ben 100 milioni di tifosi in giro per il mondo; il club inglese con il maggior successo. Su Instagram raggiunge 32,1 milioni di seguaci e su Facebook 37,5 milioni.

6. Manchester City

Con ben 110 milioni di tifosi in tutto il mondo il Manchester City è una delle squadre più seguite. Su Facebook raggiunge più di 40 milioni di utenti, mentre su Instagram ha 26 milioni di follower.

5. Arsenal

Al quinto posto in questa classifica delle squadre più seguite al mondo troviamo l’Arsenal, con 125 milioni di tifosi. Anche se più seguiti i Gunnners sono stati battuti dal Manchester City nella terza giornata di Premiere Legue.

4. Chelsea

Saliamo ancora nella classifica delle squadre più seguite al mondo e in Italia con il Chelsea che raccoglie 145 milioni di tifosi. Davvero una delle squadre più amate e seguite, basti pensare che Bryan Adams, famoso cantante e grande tifoso del Chelsea, ha dedicato al club la canzone «We’re gonna win» nell’album «18 til I Die» e ancora prima la squadra ha partecipato al primo film sul calcio «The Great Game».

3. Real Madrid

Al terzo posto tra i Club più tifati al mondo c’è il Real Madrid, al momento allenato da Carlo Ancelotti che torna alla guida della squadra dopo i successi del periodo 2013-2015. Si stima che i tifosi del Real siano 350 milioni. D’altra parte in molte delle partite casalinghe la maggior parte dei posti dello stadio Bernabéu sono occupati dagli abbonati, che sono approssimativamente 65.000. Per diventare abbonato occorre essere un socio o un membro del club.

2. Barcellona

Al secondo posto il Barcellona, uno dei Club gestito in forma di azionariato popolare. Sono proprio i soci a gestire la squadra. Al mondo il Barcellona ha circa 450 milioni di tifosi. È inoltre considerato l’entità sociale più conosciuta della Catalogna e molto spesso ha avuto una funzione di rappresentanza per i valori catalani.

1. Manchester United

Al primo posto con circa 650 milioni di tifosi in tutto il mondo troviamo il Manchester United. Davvero tantissimi i fan e gli appassionati che seguono e supportano i Red Devils in ogni incontro.