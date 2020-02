Sondaggio: è giusto chiudere le scuole in tutta Italia per coronavirus? Questa è una domanda che Money.it vuole porre ai propri lettori dopo che è dilagata l’emergenza da Coronavirus nel Paese e molte scuole sono state chiuse. Le scuole sono state chiuse inizialmente nelle due regioni più colpite, Lombardia e Veneto, cui si sono aggiunte anche Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Liguria.

Sondaggio: è giusto chiudere le scuole in tutta Italia per coronavirus?

Coronavirus: è giusto chiudere le scuole in tutta Italia? Di' la tua!

Per votare occorre cliccare sul box qui in alto

Nelle ultime ore poi si sono aggiunte regioni in cui si sono registrati pochi contagi, come le Marche (un caso a Pesaro) per esempio, e comuni su disposizioni dei sindaci anche nel Sud Italia. Il ministero dell’Istruzione ha intanto avviato una task force per la didattica a distanza.

In queste ore di emergenza da coronavirus scatta anche la preoccupazione tra le persone, non solo nelle regioni colpite dai contagi, ma anche in quelle dove non si sono registrati.

La preoccupazione è maggiore nei genitori che temono per la salute dei propri figli. L’ultimo sindaco che ha disposto la chiusura delle scuole è stato Luigi de Magistris nella città di Napoli per sanificazione. Ieri a disporre la chiusura in tutta la regione il presidente delle Marche.

Il numero aumenta di continuo motivo per il quale Money.it chiede ai suoi lettori di rispondere al sondaggio, che ricordiamo non ha valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, per capire cosa ne pensano della possibilità di avere scuole chiuse in tutta Italia.

Un sondaggio sulla chiusura delle scuole in tutta Italia per coronavirus

In questi giorni di emergenza da coronavirus sono state prese in tutta Italia, ma in particolare nelle regioni colpite dai contagi, delle misure precauzionali per contenere il numero degli stessi.

Il decreto del governo n.6 del 23 febbraio recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato introdotto principalmente per i comuni in cui i contagi si sono verificati e che sono stati messi in quarantena.

La chiusura delle scuole è stata disposta anche per quelle regioni in cui si sono verificati i casi da corionavirus che sono: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Liguria.

Le disposizioni contenute nel decreto del governo hanno tuttavia carattere generale e non solo per quanto concerne scuole e università, resta quindi la facoltà delle autorità competenti, quindi anche di sindaci e governatori, di poter agire in merito.

È il caso per esempio delle Marche dove il presidente della regione Luca Ceriscioli ha deciso per la chiusura delle scuole nonostante si sia avuto un solo contagio e nonostante la contrarietà del presidente del Consiglio Conte.

In ultimo il sindaco di Napoli de Magistris che ha deciso di chiudere le scuole fino al 29 febbraio nel capoluogo per attività di sanificazione dei locali scolastici.

Nelle ultime ore è circolata anche la notizia, falsa, che le scuole sarebbero state chiuse in tutta Italia fino al 5 marzo, mentre il sindacato Anief nella persona del presidente Marcello Pacifico, ha chiesto davvero che siano sospese le attività didattiche fino all’8 marzo in tutta la Penisola.

La ministra Azzolina intanto ha annunciato una task force per le attività di didattica a distanza per gli alunni che vivono nei comuni dove gli istituti hanno sospeso le lezioni in classe.

Da una parte chiudere le scuole in tutta Italia potrebbe essere considerata una posizione drastica che non farebbe altro che incentivare la psicosi collettiva laddove non esiste un reale pericolo di contagi da coronavirus o casi accertati. Allo stesso tempo molti genitori potrebbero sentirsi più tranquilli con le scuole chiuse anche nelle regioni non colpite da COVID-19 in queste ore di paura.

Il sondaggio di Money.it verte proprio su questa questione per capire come la pensano i lettori, se ritengano giusto o meno chiudere le scuole in tutta Italia per coronavirus.