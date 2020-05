Si può andare in barca? Regioni dove è consentito e regole

Raggiungere e uscire con la propria barca si può, anche se non in maniera uniforme su tutto il territorio italiano. Molto dipende dall’autonomia regionale e dalle ordinanze adottate nella Fase 2.

Quindi, esattamente come avviene per la possibilità di andare a pesca o nelle seconde case di villeggiatura, sono i governatori a dettare limiti e regole comportamentali da rispettare per raggiungere e utilizzare le barche ormeggiate.

In generale, è possibile recarsi presso la barca per motivi di necessità e urgenza, ad esempio per provvedere a riparazioni urgenti. Alcune regioni però sono più “permissive” di altre e permettono di andare in barca da soli o con il nucleo familiare convivente.

Abbiamo raccolto le ordinanze regionali riguardo la possibilità di uscire in barca. Ecco l’elenco.

Liguria

In Liguria si può raggiungere la propria imbarcazione restando nell’ambito delle provincia di abitazione sia per riparazioni urgenti che per attività sportiva individuale: ad esempio il windsurf (che è espressamente consentito dalle FAQ del Ministero). Si può anche uscire in barca ma da soli o insieme al nucleo familiare convivente.

Lombardia

Consentito raggiunge la barca all’interno del territorio regionale, ma solo ai fini della manutenzione, per i quali ci si può avvalere anche di personale specializzato. Inoltre è consentita la pesca sia sportiva che amatoriale.

Veneto

Il Governatore Zaia ammette gli spostamenti verso le imbarcazioni per lavori di manutenzione, sia da soli che con operai professionisti, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e indossando la mascherina protettiva. È consentita anche la navigazione.

Toscana

All’interno dei confini regionali si può provvedere ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza inoltre è ammesso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio e viceversa.

Marche

Chi possiede una barca può raggiungerla esclusivamente per lavori di manutenzione, riparazione e messa insicurezza. A tal fine è consentito un solo spostamento al giorno, senza uscire dal territorio regionale. Inoltre vi è l’obbligo di tornare sulla terraferma in giornata.

Lazio

Nel Lazio si può provvedere alla manutenzione della propria imbarcazione all’interno della regione e per massimo una volta al giorno. Nelle aree di manutenzione è ammesso l’accesso ai soli addetti ai lavori, i quali devono attenersi alle regole anti-coronavirus.

Emilia Romagna

Sì agli spostamenti individuali verso la barca ormeggiata, se necessari a svolgere lavori di riparazione o manutenzione della stessa. Consentito anche portare le imbarcazioni presso i cantieri navali.

Abruzzo

Anche in Abruzzo chi possiede una barca può provvedere a riparazione e manutenzione della stessa, senza uscire dai confini regionali.

Puglia

Il Governatore dà il via libera ai lavori di manutenzione e riparazione delle barche da diporto. Per raggiungere le imbarcazioni è ammesso lo spostamento su tutto il territorio regionale nel limite di una volta al giorno.

Campania

In Campania sono ammessi lavori di manutenzione sulle barche private e anche l’attività nautica, nel rispetto delle misure di precauzione e del distanziamento sociale. Tali attività sono consentite in via individuale oppure limitatamente al nucleo familiare convivente.

Sicilia

Consentito lo spostamento delle imbarcazioni dai cantieri agli ormeggi e le riparazioni ordinarie da parte dei proprietari, sempre nel rispetto delle norme di prevenzione e precauzione.

Sardegna

Ammesso lo spostamento individuale verso le barche, sia all’interno del comune di residenza che fuori di esso per lavori di manutenzione, da soli o con personale specializzato.

Basilicata

Sì a lavori di manutenzione, conservazione, riparazione e sostituzione delle imbarcazioni ormeggiate nel territorio regionale.

Calabria

Via libera ai lavori di manutenzione urgenti sulle barche ormeggiate, da soli o insieme a lavoratori specializzati e professionisti del settore.