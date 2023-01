Serie A, quando si gioca: calendario 2023 e orari prossimo turno

Torna la Serie A dopo che il campionato di calcio, tra Mondiali in Qatar e la irrinunciabile pausa per le festività, è stato fermo per una lunga pausa dallo scorso 13 novembre.

La ripresa della Serie A è in programma il 4 gennaio quando si disputerà la sedicesima giornata di campionato: si tratterà di una sorta di ritorno al passato, con tutte le partite che si giocheranno in una sola giornata anche se non mancherà l’ormai consueto spezzatino per quanto riguarda gli orari.

Come lo scorso anno, anche in questa stagione 2022/2023 la Serie A ha confermato la novità del calendario asimmetrico, con le partite del girone di ritorno che non seguiranno l’ordine di quelle disputate nel girone d’andata.

Vediamo allora nel dettaglio le partite in calendario nel 2023 per quanto riguarda la Serie A, dando uno sguardo nel dettaglio ai match in programma nella prossima giornata di campionato e agli orari delle partite.

Serie A: il calendario 2022/2023

Il calendario 2022/2023 della Serie A è stato sorteggiato lo scorso 24 giugno a Milano; a causa dei Mondiali in Qatar che si sono disputati tra novembre e dicembre, in questa stagione c’è stata una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le date del nostro campionato.

Serie A - calendario andata Fonte Lega Serie A

La Serie A infatti ha preso il via il 14 agosto, per poi interrompersi il 13 novembre dopo che sono state disputate quindici giornate di campionato; dopo una lunga pausa, il girone d’andata riprenderà con la sedicesima giornata il 4 gennaio per poi concludersi il 21 gennaio.

Come detto anche il calendario 2022/2023 sarà asimmetrico, con il girone di ritorno che prenderà il via il 28 gennaio mentre il campionato che si concluderà in questa estenuante stagione soltanto il 4 giugno.

Serie A - calendario ritorno Fonte Lega Serie A

Dal prossimo anno invece si tornerà alla normalità per quanto riguarda il calendario del campionato: nella stagione 2023/2024 la Serie A prenderà il via il 20 agosto per poi concludersi il 26 maggio.

Il prossimo turno: partite e orari

Il campionato torna in scena mercoledì 4 gennaio, con il calendario della Serie A che vede in programma la sedicesima giornata del girone d’andata.

Queste sono le partite in programma:

Salernitana-Milan 12:30

Sassuolo-Sampdoria 12:30

Spezia-Atalanta 14:30

Torino-Verona 14:30

Lecce-Lazio 16:30

Roma-Bologna 16:30

Cremonese-Juventus 8:30

Fiorentina-Monza 18:30

Inter-Napoli 20:45

Udinese-Empoli 20:45

Le dieci partite si disputeranno tutte il 4 gennaio ma, per quanto riguarda gli orari, ci sarà una suddivisione in cinque blocchi con due incontri ciascuno.