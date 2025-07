Giovedì ci sarà la decisione sui tassi della BCE. Tutti sostengono che la BCE non farà nulla. Infatti, la Banca Centrale Europea può facilmente giustificare il mantenimento dei tassi di interesse stabili questa settimana, e l’inattesa ritirata dell’euro questo mese - per me temporanea - offre ai responsabili delle politiche monetarie europee una giustificazione aggiuntiva per rimanere fermi sui tassi. Almeno per il momento.

La guerra commerciale USA-Europa in atto sarà “l’elefante nella stanza”, argomento di cui sarà discusso nel meeting presieduto dalla Lagarde, durante la riunione del 24 luglio.

Il fatto è che viviamo ancora in una situazione di grande incertezza, senza ancora una chiarezza sul fatto che Washington darà seguito o meno alla sua minaccia di dazi generalizzati fino al 30% sui beni europei a partire dal prossimo mese. Dato il carattere ondivago di Trump, penso che i dazi saranno confermati e il danno alla economia europea sarà rafforzato indubbiamente da un dollaro di nuovo debole nella seconda metà del 2025. [...]