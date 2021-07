Riunione BCE 22 luglio, c’è attesa: cosa aspettarsi?

Cresce l’attesa dei mercati per la riunione BCE del 22 luglio: perché è così importante il vertice estivo a Francoforte?

L’incontro dell’Eurotower, previsto fino a poco tempo fa come un tranquillo meeting prima della pausa estiva, si preannuncia come un evento chiave dopo il rilascio della tanto attesa revisione della strategia.

L’8 luglio scorso, infatti, Christine Lagarde ha annunciato che il target inflazione della banca sarà il 2%, con valore simmetrico. Questo significa che scostamenti superiori e inferiori dall’obiettivo saranno entrambi affrontati.

Cosa comporta il cambiamento per la futura politica monetaria? Si attendono chiarimenti: per questo, l’incontro BCE del 22 luglio suscita interesse. Cosa aspettarsi?

Riunione BCE: inflazione in focus, quali novità?

Tema caldo, indubbiamente, è l’inflazione e la strategia per soddisfare il target appena corretto.

Ci si aspetta che la BCE si impegni ancora in una risposta di politica monetaria energica per raggiungere tale obiettivo.

Secondo le attuali linee guida, l’istituto centrale acquisterà debito per tutto il tempo necessario e manterrà i tassi ai livelli attuali, ai minimi storici, fino a quando non vedrà l’inflazione convergere in modo robusto verso il target.

Da sottolineare, che il consiglio direttivo della BCE ha concordato che la sua politica deve mantenersi particolarmente “vigorosa e persistente” quando si opera in un contesto a tassi e inflazione bassi - come adesso - anche se ciò implica un superamento moderato e transitorio del 2% di inflazione.

Mettendo da parte il tema PEPP, alcuni analisti si stanno soffermando anche sul futuro del programma APP, programma di acquisto debito introdotto nel 2014 che prevede 20 miliardi di euro di debito comprato al mese.

Il tutto, in vista di una maggiore flessibilità mantenuta anche dopo la scadenza PEPP, considerando la necessità di raggiungere il target 2% di inflazione.

“È molto probabile che l’APP venga ricalibrata in termini di dimensioni e forse anche in qualcosa di diverso”, ha affermato Frederik Ducrozet di Pictet Wealth Management.

PEPP e tapering: ci saranno nuovi messaggi?

Gli investitori scommettono che la nuova strategia BCE significherà innanzitutto acquisti di obbligazioni ancora a lungo, facendo abbassare i rendimenti nell’Eurozona.

Ci si aspetta che Lagarde indichi che l’anno prossimo verrà rafforzato il piano di acquisto di obbligazioni oltre la fine del PEPP da € 1,85 trilioni e che sarà più paziente prima di aumentare i tassi di interesse.

D’altronde, la BCE ha affermato che gli acquisti di obbligazioni di emergenza rimarranno elevati nel terzo trimestre e la sua prossima revisione ricade a settembre.

Nell’incontro del 22 luglio, quindi, potrebbero non esserci annunci, preferendo attendere le stime aggiornate di inflazione e crescita prima di agire.

Di fatto, questo significa che molto probabilmente la politica resterà accomodante e non si accennerà al tapering.

“La BCE ha sostanzialmente ridotto le possibilità di un inasprimento prematuro”, ha affermato Elga Bartsch, responsabile della ricerca economica e di mercato presso il BlackRock Investment Institute. “È ora, quando verrà implementato il nuovo quadro strategico, che potremmo ricevere sorprese accomodanti”.

In questo contesto, aggravato anche per l’Eurozona dall’incombere della variante Delta sulla ripresa economica, si intensifica l’attesa per la riunione BCE del 22 luglio. Cosa dirà Lagarde su inflazione, PEPP, politica monetaria?