Reddito di cittadinanza: la classifica delle regioni con più beneficiari

Il reddito di cittadinanza viene erogato ormai da 9 mesi ed è possibile fare una classifica delle regioni che contano più beneficiari.

Una classifica che deriva dai dati diffusi dall’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza reso noto dall’INPS e aggiornati al 6 dicembre.

Tra aprile a novembre 2019, secondo quanto diffuso dall’Istituto di previdenza che accoglie le domande dei beneficiari del reddito di cittadinanza sono state più di 1 milione e 600mila le domande pervenute, ma moltissime sono state respinte, altre sono ancora in fase di elaborazione.

I dati anche classificati per regione mettono in evidenza come il maggior numero di beneficiari e di richieste per il reddito di cittadinanza venga dalla Campania. Non solo la provenienza e il numero di domande per il reddito di cittadinanza perché l’INPS ha reso noti anche gli importi medi del sussidio. Vediamo allora qual è la classifica delle regioni sulla base del numero di beneficiari del reddito di cittadinanza presenti.

Reddito di cittadinanza: la classifica delle regioni per numero di beneficiari

Per il reddito di cittadinanza in testa alla classifica delle regioni con più beneficiari vi è la Campania che raddoppia il numero di quelli presenti in Veneto e Lombardia insieme.

Secondo quanto riportato dall’INPS nell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza che considera il periodo aprile-novembre 2019 come abbiamo visto il numero di domande complessive pervenute all’Istituto da tutta Italia è di oltre un milione e 600mila e di queste:

440mila sono state respinte ;

sono state ; 112.396 sono in fase di lavorazione.

Al netto dei decaduti a seguito dei controlli della Guardia di Finanza che ha scovato alcuni furbetti, e al netto delle domande respinte il numero delle richieste accolte supera comunque il milione.

Queste infatti sono pari a 1.066.110. Riportiamo così di seguito la classifica delle regioni d’Italia con più percettori del reddito di cittadinanza per nucleo familiare:

Campania : 178.163;

: 178.163; Sicilia : 157.948;

: 157.948; Puglia : 83.746;

: 83.746; Lazio : 77.800;

: 77.800; Lombardia : 71.319;

: 71.319; Calabria : 62.367;

: 62.367; Piemonte : 49.182;

: 49.182; Sardegna : 38.721;

: 38.721; Toscana : 31.631;

: 31.631; Emilia - Romagna : 29.854;

: 29.854; Veneto : 23.971;

: 23.971; Abruzzo : 18.864;

: 18.864; Liguria : 17.825;

: 17.825; Marche : 12.693;

: 12.693; Umbria : 9.339;

: 9.339; Friuli-Venezia Giulia : 9.294;

: 9.294; Basilicata : 9.069;

: 9.069; Molise : 5.337;

: 5.337; Trentino Alto Adige : 2.743;

: 2.743; Valle d’Aosta: 890.

Per quanto riguarda invece il numero delle persone coinvolte le cifre sono le seguenti, sempre su base regionale:

Campania : 537.218;

: 537.218; Sicilia : 433.586;

: 433.586; Puglia : 222.579;

: 222.579; Lazio : 182.557;

: 182.557; Lombardia : 173.094;

: 173.094; Calabria : 163.566;

: 163.566; Piemonte : 111.939;

: 111.939; Sardegna : 85.912;

: 85.912; Toscana : 74.727;

: 74.727; Emilia-Romagna : 71.816;

: 71.816; Veneto : 56.817;

: 56.817; Abruzzo : 44.487;

: 44.487; Liguria : 38.276;

: 38.276; Marche : 31.201;

: 31.201; Umbria : 22.206;

: 22.206; Friuli-Venezia Giulia : 18.971;

: 18.971; Basilicata : 20.756;

: 20.756; Molise : 12.537;

: 12.537; Trentino Alto Adige : 7.120;

: 7.120; Valle d’Aosta: 1.920.

Gli importi del reddito di cittadinanza per regione

L’INPS fornisce anche i numeri sugli importi del reddito di cittadinanza per regione. L’importo medio in Italia è di 522 euro.

In questo caso vediamo delle chiare differenze tra Nord e Sud e al primo posto si attesta sempre la Campania con 586,50 euro seguita da Sicilia con 570,06 euro e Puglia con 528,55 euro.

Al Nord come vedremo, l’importo medio del reddito di cittadinanza è sempre al di sotto dei 500 euro. Vediamo allora la classifica per regione:

Campania : 586,50 euro;

: 586,50 euro; Sicilia : 570,06 euro;

: 570,06 euro; Puglia : 528,55 euro;

: 528,55 euro; Lazio : 507,88 euro;

: 507,88 euro; Lombardia : 462,83 euro;

: 462,83 euro; Calabria : 509,14 euro;

: 509,14 euro; Piemonte : 493,90 euro;

: 493,90 euro; Sardegna : 492,45 euro;

: 492,45 euro; Toscana : 460,56 euro;

: 460,56 euro; Emilia-Romagna : 429,43 euro;

: 429,43 euro; Veneto : 445,22 euro;

: 445,22 euro; Abruzzo : 487,69 euro;

: 487,69 euro; Liguria : 486,69 euro;

: 486,69 euro; Marche : 446,13 euro;

: 446,13 euro; Umbria : 490,85 euro;

: 490,85 euro; Friuli-Venezia Giulia : 406,83 euro;

: 406,83 euro; Basilicata : 462,79 euro;

: 462,79 euro; Molise : 492,63 euro;

: 492,63 euro; Trentino Alto Adige : 400,69 euro;

: 400,69 euro; Valle d’Aosta: 422,06 euro.

Il presidente dell’Unione Nazionale dei Consumatori Massimiliano Dona ha commentato i numeri in particolare quelli relativi agli importi per il reddito di cittadinanza sostenendo che a fronte dei numerosi poveri presenti in Italia, il sussidio raggiunge ancora troppe poche persone.

Secondo Dona se i poveri assoluti sono 1,82 milioni la misura ha raggiunto solo il 55,7% di questi chiedendo un aumento dell’importo e ha così concluso: