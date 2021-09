Questa azienda “guadagna” 680 milioni con Fantacalcio e cripto

Un’azienda è riuscita a guadagnare 680 milioni di dollari, circa 579 milioni di euro, grazie al Fantacalcio e alle criptovalute: si tratta di Sorare, una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain che premia i “manager” con valute virtuali - nello specifico Ethereum - che ha chiuso il più grande round di serie B mai effettuato in Europa.

Al finanziamento, guidato da SoftBank, hanno partecipato Atomico, Bessemer Ventures, D1 Capital, Eurazeo, IVP e LionTree che si sono uniti agli investitori esistenti, ossia Benchmark, Accel e Headline e ad alcuni giocatori di calcio come Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Rio Ferdinand e César Azpilicueta.

Sorare “guadagna” 680 milioni con Fantacalcio e cripto

Grazie a questo investimento di Serie B Sorare è riuscita a raggiungere una valutazione di 4,3 miliardi di dollari e adesso l’azienda utilizzerà questo aumento di capitale per implementare un’esperienza di gioco rivoluzionaria. Parte del finanziamento sarà destinato anche all’accelerazione della crescita dell’azienda all’interno del mondo del calcio in modo da permettere a Sorare di replicare il suo modello anche ad altri sport ed ampliare il suo team a livello mondiale, aprendo anche il suo primo ufficio negli Stati Uniti.

Nel corso dell’ultimo anno sulla piattaforma è stato registrato un vertiginoso aumento del numero di carte scambiate, per un valore pari a 150 milioni di dollari, ed anche il numero degli utenti mensili attivi su Sorare ha registrato un vero e proprio un boom, aumentando di 34 volte tra il secondo quadrimestre del 2020 e il secondo quadrimestre del 2021, facendo aumentare anche le vendite di 51 volte nello stesso arco temporale. A oggi Sorare è riuscita a conquistarsi una posizione di leadership nello spazio NFT del calcio e la sta consolidando sempre più, come dimostrano gli oltre 600.000 utenti registrati sulla piattaforma e le licenze che è riuscita ad ottenere da più di 180 football club, tra cui il Real Madrid, il Liverpool e la Juventus

Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare ha inoltre fatto sapere quali saranno i prossimi passi che l’azienda ha intenzione di muovere: “Ci stiamo spostando continuamente verso esperienze digitali per celebrare e affinare le nostre passioni. Questo è vero anche per lo sport, dove i club, i giocatori e i loro fan appassionati sono alla ricerca di nuovi modi per connettersi tra loro online”.

Come funziona la piattaforma

Il successo dalla piattaforma può essere spiegato anche dal funzionamento estremamente coinvolgente del gioco, che si pone a metà strada tra Fifa Ultimate Team e il Fantacalcio. I giocatori possono infatti crearsi una propria squadra utilizzando delle carte di giocatori reali. La differenza principale però sta nel fatto che Sorare permette di creare squadre e scambiare giocatori sulla blockchain di Ehtereum.

Sulla piattaforma, proprio come nel Fantacalcio, i giocatori guadagnano punti in base alle loro performance e gli utenti possono comprare o vendere le carte da gioco digitali che rappresentano i vari giocatori. Il principale vantaggio di questa piattaforma infatti è proprio il fatto che tutti gli scambi, così come il loro eventuale controvalore economico, sono garantiti dalla blockchain di Ehtereum.