Il valore del Dollaro USA (USD o $) in Euro (EUR o €) e, viceversa, dell’Euro in Dollari cambia costantemente, per questo è opportuno ottenere una risposta sempre aggiornata e utilizzare strumenti capaci di rispondere velocemente e in tempo reale alla domanda su quanto vale un dollaro americano in Euro.

La risposta risiede all’interno del mercato delle valute.

Prendendo ad esempio la data di aggiornamento di questo articolo (22 febbraio 2022) il cambio Euro Dollaro (la cui sigla è EURUSD) è a circa 1,13. Questo significa che un euro vale 1,13 dollari e quindi, ribaltando la proporzione, un dollaro vale circa 88 centesimi di Euro.

Conoscere quanto vale un dollaro in euro è utile prima di affrontare un viaggio oppure per fare acquisti online su e-commerce esteri (attenzione ai dazi doganali, ndr) o semplicemente per confrontare il prezzo di un prodotto in un altro Paese.

Quanto vale un dollaro in euro? Tabelle rapide

Abbiamo anticipato già che, al momento, un dollaro vale circa 0,88 euro e che un euro vale 1,13 dollari.

Per comodità, riportiamo di seguito gli importi in euro e in dollaro di alcune cifre tonde di cui, in modo ricorrente, abbiamo bisogno di sapere il valore.

Cifra in euro (€) Valore in dollari ($) 1 euro 1,13 dollari 5 euro 5,65 dollari 10 euro 11,30 dollari 50 euro 56,52 dollari 100 euro 113,03 dollari 500 euro 565,16 dollari 1.000 euro 1.130,33 dollari 10.000 euro 11.303,26 dollari 50.000 euro 56.516,30 dollari 100.000 euro 113.032,60 dollari

Valori aggiornati al 22/02/2022

Cifra in dollari ($) Valore in in euro (€) 1 dollaro 0,88 euro 5 dollari 4,42 euro 10 dollari 8,85 euro 50 dollari 44,23 euro 100 dollari 88,47 euro 500 dollari 442,33 euro 1.000 dollari 884,65 euro 10.000 dollari 8.846,55 euro 50.000 dollari 44.232,75 euro 100.000 dollari 88.465,50 euro

Valori aggiornati al 22/02/2022

Quanto vale un dollaro in euro? Perché la risposta varia nel tempo

Il mercato valutario, noto come Forex, è uno dei più liquidi e volatili al mondo e il valore di cambio tra le valute non legate da un cambio fisso è in continua evoluzione.

Non tutti sanno che è possibile sfruttare il cambio Euro Dollaro per il trading online investendo nel mercato Forex: la continua variazione del prezzo di cambio tra Euro e Dollaro USA (così come tra tutte le valute liberamente scambiabili) può infatti essere sfruttata per trarre un profitto dai movimenti dei prezzi.

Maggiori dettagli sulle caratteristiche del mercato Forex sono reperibili nella Scuola di Trading.

Come si calcola quanto vale un dollaro in euro?

Sin dal suo arrivo il 4 gennaio 1999, l’euro è «cresciuto» fino a diventare la valuta nazionale di 19 Paesi, ovvero quelli che hanno deciso di aderire all’Unione economica e monetaria (UEM).

Data la sua diffusione, sono sempre di più le persone che si chiedono quanto vale un dollaro in euro o un euro in dollari, soprattutto grazie alla globalizzazione che facilita l’accesso ai mercati internazionali.

Ma come calcolare il valore tra euro e dollaro?

1° passo

Guarda il grafico in tempo reale tra euro e dollaro.

2° passo

Usa un convertitore di valute per calcolare automaticamente il valore delle due monete al posto tuo. Solitamente sono presenti due caselle con un menu a tendina che elenca le diverse valute. Seleziona «dollaro americano» dal primo elenco. Accanto, digita quanti dollari vuoi convertire in euro. Imposta il secondo menù in «euro». Fai clic sul pulsante di comando sullo schermo del computer e ottiene la risposta alla domanda su quando vale un dollaro in euro sempre aggiornata.

3° passo

Puoi farti i calcoli autonomamente moltiplicando l’importo per il valore di 1$ in euro. Quindi, se c’è necessità di capire quanto valgono $100 in euro, utilizzando il tasso di conversione di oggi, dobbiamo moltiplicare 100 per 0,88. Il risultato è 88, il che significa che al momento 100 dollari valgono 88 euro.

I fattori che influiscono su quanto vale un euro in dollari

A impattare sul valore di un euro in dollaro, e viceversa, agisce una serie di fattori, tra cui:

la salute dell’economia di riferimento : nel nostro caso, la forza dell’economia degli Stati Uniti e dell’Eurozona (l’insieme di Paesi che utilizza la moneta unica) influisce sull’andamento del valore tra euro e dollaro. L’economia più forte, di conseguenza, avrà una valuta più forte. Al momento, infatti, il dollaro vale di più dell’euro perché gli Stati Uniti hanno un’economia più solida. La salute di un’economia si misura attraverso la qualità dei dati macroeconomici pubblicati giornalmente sul Calendario Economico;

: nel nostro caso, la forza dell’economia degli Stati Uniti e dell’Eurozona (l’insieme di Paesi che utilizza la moneta unica) influisce sull’andamento del valore tra euro e dollaro. L’economia più forte, di conseguenza, avrà una valuta più forte. Al momento, infatti, il dollaro vale di più dell’euro perché gli Stati Uniti hanno un’economia più solida. La salute di un’economia si misura attraverso la qualità dei dati macroeconomici pubblicati giornalmente sul Calendario Economico; la politica monetaria: l’impostazione dei tassi di interesse e di vari stimoli da parte delle banche centrali hanno grande impatto sulle valute. Nel caso dell’euro è la BCE (Banca Centrale Europea) a decidere sui tassi e su quanta moneta stampare, mentre per il dollaro USA è la Federal Reserve.

Come seguire il cambio tra Euro e Dollari in tempo reale?

Come già detto, se vuoi sapere a quanto si cambio un dollaro in Euro in tempo reale hai bisogno di consultare la quotazione, qui su Money.it hai la possibilità di controllare il cambio euro dollaro sul grafico in tempo Reale EURUSD: ti consente di consultare il prezzo corrente oltre alla data attuale oltre all’andamento storico del prezzo.