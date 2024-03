I più ricchi del mondo, la classifica 2024 dei 10 “Paperoni”: in testa c’è Bernard Arnoult

Chi sono le persone più ricche al mondo? Una domanda questa che potrebbe assomigliare a un’autentica sciarada vista la complessità nel calcolare nella maniera più precisa possibile i vari patrimoni personali dei “ricconi” del pianeta.

Da anni però la rivista specializzata Forbes si adopera per portare a compimento questa sorta di impresa titanica, stilando e aggiornando una classifica delle persone più ricche al mondo basandosi sulle stime dei patrimoni personali.

Stando all’ultimo aggiornamento datato marzo 2024 della classifica di Forbes, la persona più ricca del mondo sarebbe Bernard Arnault, con Elon Musk e Jeff Bezos a completare questo speciale podio.

Esce dalle prime cinque posizioni Bill Gates dove torna Mark Zuckerberg con negli ultimi mesi avrebbe accresciuti il suo patrimonio di circa 70 miliardi di dollati, mentre la francese Francoise Bettencourt Meyers, la donna più ricca al mondo secondo la rivista, sarebbe in sedicesima posizione.

Per quanto riguarda l’Italia invece bisogna allargare la classifica fino alle 40 persone più ricche al mondo per trovare un rappresentante del Belpaese: Giovanni Ferrero è al 31° posto con un patrimonio personale stimato in 39,4 miliardi di dollari, dietro di lui Giorgio Armani al 140° posto e con 13,5 miliardi in cassaforte.

1) Bernard Arnault (Francia) - $225,8 miliardi

Bernard Arnault è l’uomo più ricco di Francia, del Vecchio Continente e per molto tempo anche del mondo, e deve la sua fortuna alla conglomerata LVMH operante nel settore del lusso e della moda.



Questa multinazionale, capace nel 2017 di fatturare 42,6 miliardi di euro, detiene circa settanta marchi tra cui i più famosi sono Louiss Vuitton, Dior, Sephora, Kenzo, Bulgari, Loro Piana, Dior, Fendi e TAG Heuer.

2) Elon Musk (Sudafrica) - $ 202,3 miliardi

Perde il primo posto della classifica Elon Musk. Il sudafricano di nascita ma canadese di adozione negli ultimi anni è passato da un patrimonio stimato di 24,6 miliardi di dollari del 2020 agli attuali 202,3 miliardi.



CEO e co-fondatore di Tesla, Musk ha visto il suo patrimonio lievitare negli ultimi mesi soprattutto grazie a SpaceX, l’azienda aerospaziale nata nel 2002 di cui è fondatore, CEO e CTO.

3) Jeff Bezos (Usa) - $198,5 miliardi

Alzi la mano, escluso magari chi è un po’ più agé, chi non ha mai effettuato un acquisto su Amazon. Immaginate il risultato di questa sorta di sondaggio e vi sarà subito chiaro perché, nonostante il recente divorzio milionario, c’è proprio lui in testa a questa classifica.



Bezos ha avuto il grande merito di lasciare il suo lavoro a Wall Street da 200.000 dollari l’anno per dare vita al progetto della sua vita, ovvero Amazon, che ora è l’indiscusso leader tra le piattaforme di e-commerce al mondo tanto da aver fatturato nel 2020 la strabiliante cifra di 347,95 miliardi di dollari.

4) Mark Zuckerberg (Usa) - $174,7 miliardi

Torna nella top 5 delle persone più ricche al mondo Mark Zuckerberg, il padre di Facebook che di recente ha rinominato la sua azienda Meta per puntare tutto sulla grande scommessa del metaverso.



In attesa di capire se questa scommessa darà i suoi frutti, per Forbes l’imprenditore americano avrebbe aumentato il proprio patrimonio di oltre 70 miliardi di dollari negli ultimi mesi.

5) Larry Ellison (Usa) - $146,7 miliardi

Da ragazzo l’aggettivo che più veniva affibbiato a Larry Ellison era quello di “svogliato”, tanto da non finire neanche gli studi all’Università. La passione per l’informatica però lo portò a trovare lavoro presso un’azienda di software.



Nel 1977 con un investimento di 2.000 dollari decise quindi di fondare una propria azienda, che poi negli anni ha preso il nome di Oracle e che adesso è uno colosso nella produzione di software tanto da fatturare nel 2019 niente meno che 39,5 miliardi di dollari.

6) Warren Buffett (Usa) - $132,9 miliardi

Nella top 5 troviamo “il Mago di Omaha” ovvero Warren Buffett, che deve questo soprannome oltre alla cittadina del Nebraska che gli ha dato i natali anche al fatto che viene riconosciuto come il più grande investitore di tutti i tempi.



Buffett infatti è un autentico mito del mondo della finanza, tanto da aver costruito il suo ingente patrimonio, custodito nella holding Berkshire Hathaway, grazie a redditizi investimenti specie nel settore assicurativo. Come il bravo giocatore di poker, deve la sua fortuna anche nell’aver avuto la lungimiranza di sapere minimizzare le perdite quando si è trovato di fronte a operazioni meno felici.

7) Bill Gates (Usa) - $128,3 miliardi

Anche ripetendo la stessa domanda fatta per Amazon cambiando il soggetto in Microsoft, difficilmente si troverebbe qualcuno che non ha mai avuto a che fare con un software partorito dall’azienda informatica di Gates.



Dopo aver dato vita al suo impero nel lontano 1975, capace di fatturare 90 miliardi di dollari nel 2017, dal 2008 Bill Gates non è più amministratore delegato di Microsoft ricoprendo però ancora la carica onoraria, per dedicarsi a tempo pieno insieme alla ex moglie Melinda alla loro Fondazione che si è data l’impegnativa mission di migliorare la salute delle persone nel mondo, in prima linea adesso nella battaglia contro il Covid.

8) Steve Ballmer (Usa) - $123,1 miliardi

Si migliora nella classifica 2024 delle persone più ricche al mondo Steve Ballmer, che in passato tra il 2008 e il 2014 è stato l’amministratore delegato di Microsoft.



Di recente Ballmer è diventato famoso anche nel campo sportivo, visto che dal 2014 è il proprietario dei Los Angeles Clippers, una delle franchigie della NBA.

9) Mukesh Ambani (India) - $117,3 miliardi

La grande novità della classifica 2024 è quella di Mukesh Ambani, il magnate indiano che stando a Forbes sarebbe anche l’uomo più ricco d’Asia.



Ambani deve la sua ricchezza alla Reliance Industries Limited, la più grande azienda privata indiana che opera soprattutto nel campo della raffinazione e della petrolchimica.

10) Larry Page (Usa) - $112,1 miliardi

Scivola all’ultimo posto delle dieci persone più ricche al mondo è Larry Page, ovvero fondatore niente di meno di Google insieme a Sergey Brin.

Page è stato per anni e in due periodo differenti l’amministratore delegato di Google, per passare poi a guidare Alphabet ovvero la società controllante del motore di ricerca più famoso al mondo.