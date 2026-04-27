Se quest’anno hai gli occhi più gonfi del solito, starnutisci anche stando in casa e ti svegli con il naso chiuso, non è una tua impressione. La primavera 2026 è statisticamente la peggiore degli ultimi anni per chi soffre di allergie ai pollini, e i motivi sono tutti misurabili.

Quanto è davvero peggio quest’anno

I dati dei centri di monitoraggio pollinico parlano chiaro. Il picco di concentrazione registrato nelle ultime settimane ha portato a un aumento del rischio di crisi allergica del 25% rispetto alla media dell’ultimo decennio. È un numero che pesa, perché significa che chi normalmente sopporta i sintomi con un antistaminico al giorno quest’anno potrebbe averne bisogno di due.

A pesare è soprattutto la durata. La stagione pollinica si è allungata di oltre 45 giorni rispetto a vent’anni fa: comincia circa 25 giorni prima in primavera e finisce 20 giorni dopo in autunno. Il motivo è il combinato di aumento delle temperature e maggiore concentrazione di CO2 nell’aria, che spinge le piante a fiorire prima, più a lungo e con quantità di polline più alte.

In Italia gli allergici ai pollini sono circa 9 milioni. Una persona su sette. È un esercito invisibile che da marzo a ottobre convive con sintomi che la scienza fatica a contenere ai ritmi con cui la stagione si sta espandendo.

Quali pollini ti stanno torturando in queste settimane

Non è un’aggressione generica: ogni regione ha il suo allergene principale, e sapere quale è il tuo cambia la strategia.

Betulla : tipica del Nord, ha già superato il suo picco di metà aprile ma sta ancora producendo polline residuo. Se vivi in Lombardia, Piemonte o Veneto è probabilmente la responsabile dei sintomi attuali.

: tipica del Nord, ha già superato il suo picco di metà aprile ma sta ancora producendo polline residuo. Se vivi in Lombardia, Piemonte o Veneto è probabilmente la responsabile dei sintomi attuali. Graminacee : la famiglia regina delle allergie italiane. È il polline più diffuso da aprile fino a fine estate , con un picco di intensità tra maggio e giugno. Se i sintomi peggiorano nelle prossime due settimane, è quasi certamente lei.

: la famiglia regina delle allergie italiane. È il polline più diffuso da , con un picco di intensità tra maggio e giugno. Se i sintomi peggiorano nelle prossime due settimane, è quasi certamente lei. Parietaria: regna su Centro e Sud Italia e lungo le coste. Ha la stagione di pollinazione più lunga di tutte: da marzo fino a ottobre. Per chi vive a Roma, Napoli, Bari o Palermo è una compagnia quasi permanente.

Per indicazioni più approfondite sui sintomi e sulla durata, abbiamo già preparato una scheda dedicata alle allergie primaverili e i rimedi naturali che vale la pena tenere a portata di mano.

Abbiamo controllato i bollettini regionali: ecco quando uscire

Per capire come il calendario reale dei pollini incide sulle giornate, abbiamo monitorato per una settimana i bollettini pubblicati dalle Arpa di cinque regioni — Lombardia, Lazio, Toscana, Campania, Puglia. Tre cose si sono rivelate più utili di tutte.

La prima: il polline è più concentrato in atmosfera nelle prime ore del mattino (orientativamente tra le 8 e le 13) e nelle giornate ventose o secche. Se ti svegli alle 7 e apri la finestra per arieggiare, stai facendo entrare in casa il momento peggiore della giornata.

La seconda: il tardo pomeriggio e le ore subito dopo una pioggia sono il momento migliore per uscire, fare sport o portare a spasso il cane. La pioggia letteralmente lava l’aria.

La terza: monitorare il bollettino con 3-4 giorni di anticipo — non a posteriori — permette di assumere l’antistaminico in modo preventivo. Lo dicono pneumologi e allergologi: in questo modo si può ridurre la severità dei sintomi tra il 40% e il 60%.

I 5 gesti che riducono i sintomi (e che la maggior parte di noi salta)

Sono semplici, costano poco, ma funzionano davvero solo se diventano abitudine.

Lavaggio nasale serale con soluzione fisiologica o ipertonica: rimuove il polline accumulato nelle narici durante la giornata. Doccia e cambio vestiti al rientro: il polline si attacca a capelli e tessuti. Senza doccia, te lo porti a letto. Finestre chiuse tra le 8 e le 13, soprattutto nei giorni di vento. Per arieggiare, scegli il tardo pomeriggio. Bollettino pollinico controllato il giorno prima: l’app dell’Arpa della tua regione lo aggiorna ogni 24 ore. Antistaminico iniziato 3-4 settimane prima del picco, non quando i sintomi sono già esplosi. Questa è la differenza che fa la differenza.

Un’ultima nota pratica. I farmaci antistaminici e gli sciroppi mucolitici prescritti dal medico sono detraibili al 19% nella prossima dichiarazione: conserva gli scontrini parlanti della farmacia, perché le spese sanitarie del 730/2026 sono una delle voci più dimenticate proprio sui farmaci stagionali.

E tu, in questa primavera 2026 hai notato sintomi diversi dal solito? Quale gesto della lista hai già provato e quale ti sembra più difficile da inserire nella routine? Raccontacelo: ci aiuti a capire cosa funziona davvero per chi convive con le allergie ogni anno.