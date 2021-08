Partite di oggi della Serie A, dal 21 al 23 agosto: orari e dove vederle tra Sky e DAZN

Riparte il campionato e ai blocchi di partenza della Serie A si scaldano le squadre delle prime tre giornate. Con un calendario completo e dettagliato vi forniamo tutte le informazioni più importanti.

Qualche pronostico per la stagione

Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera e, probabilmente, anche le favorite di questa stagione la pensano così.

L’Inter cercherà innegabilmente di difendere il suo titolo di campione d’Italia, quel titolo tanto atteso e conquistato proprio domenica 23 maggio 2021. L’orizzonte, in rotta di collisione con i nerazzurri, si prepara però la Juventus. Forti del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e della permanenza del grande Cristiano Ronaldo in squadra, in questo nuovo capitolo della storia calcistica italiana, anche i bianconeri proveranno a tornare in vetta alla classifica.

Per scoprire come andrà a finire, basterà sintonizzarsi sui canali indicati. Vediamo come e quando.

Partite di oggi: sabato 21 agosto

Taglia il nastro la squadra di Simone Inzaghi con il fischio d’inizio per Inter-Genoa alle ore 18.30. Nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, si dà inizio alle danze.

Stesso orario per Verona-Sassuolo, una contesa interessate giocata allo stadio «Bentegodi».

Torino-Atalanta, un duello su cui molti hanno già gli occhi puntati, si svolgerà invece alle ore 20.45.

Tutte e tre le sfide saranno trasmesse in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

A Sky resta la diretta Empoli-Lazio delle ore 20.45. La rete gli dedica così ben tre canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per attivare il 4K HDR serve però Sky Q satellite.

I telecronisti annunciati per questo ultimo match sono Compagnoni con commento di Luca Marchegiani ma anche Nosotti e Petruccia a bordocampo.

Partite di oggi: domenica 22 agosto

Domenica di fuoco per DANZ che manda in onda tre partite: Udinese-Juventus alle ore 18.30, Napoli-Venezia delle ore 20.45 e Roma-Fiorentina, sempre ore 20.45.

L’appuntamento tanto attesa tra il Bologna e la Salernitana è invece previsto alle ore 18.30 con la diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La telecronaca in questo caso sarà affidata a Gentile con commento di Orsi e bordocampo per Assogna e Leonardi.

Partite di oggi: lunedì 23 agosto

Resta infine lunedì 23 agosto, terza giornata di campionato che vede però solo due giocate live: quella di Cagliari-Spezia delle ore 18.30 per DANZ e Sampdoria-Milan, ore 20.45, per Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Anche quest’ultima potrà essere vista in 4K HDR se si dispone di Sky Q satellite. Alla telecronaca troviamo Zancan, Marocchi al commento e Nebuloni e Di Stefano a bordocampo.

leggi anche Come disdire Sky Calcio

Tempo di nuovi equilibri

Come testimonia questa prima parte di calendario sul fronte dei diritti televisivi ci sono delle sostanziose novità rispetto alla scorsa stagione. Per seguire le dirette dei match del cuore i tifosi hanno due opzioni: Sky e DANZ, con un netto vantaggio di quest’ultima. La rete ha infatti conquistato un netto predominio sulla concorrenza poiché trasmetterà ben 7 partite su 10. La Pay Tv dovrà insomma accontentarsi di 3 soli incontri.

La questione si protrarrà fino al 2024 e possiamo già anticipare che anche tutte le partite di Europa League, dalla fase a gironi fino alla finale, la nuova competizione Uefa, la Conference League, saranno trasmesse su DANZ e commentate in italiano.

La risposta di Sky è stata piuttosto tempestiva perché, dopo aver tentato un accordo di distribuzione con Dazn, ha denunciato all’Antitrust la faccenda puntando il dito sulla partnership finanziaria e tecnologica stipulata tra Dazn e Tim.

DAZN ha inoltre acquisito i diritti globali per quattro stagioni (dal 2021 al 2025) per la Uefa Women’s Champions League. La novità sta nella storica partnership con YouTube che, per la prima volta, interviene nel settore. È inoltre la prima volta tutte le partite di Champions League femminile si trovano su un’unica piattaforma.

Nelle mani di Sky tuttavia ci sono ancora le migliori partite di Premier League, con i grandi club del Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool, così come Bundesliga e Ligue 1.