Orologi uomo: i modelli migliori per ogni occasione

Gli orologi da polso da uomo continuano ad essere degli accessori senza tempo che da decenni riescono a rendere unico un outifit adattandosi a ogni occasione. In commercio è possibile trovarne un’enorme varietà, dai più moderni a quelli tradizionali, andando incontro alle esigenze di chiunque.

Scegliere un orologio da polso non è affatto semplice e prima dell’acquisto è necessario prendere in considerazione diversi aspetti, come i gusti personali, le caratteristiche tecniche, i materiali e il prezzo. Vediamo dunque quali sono i migliori modelli di orologi da uomo, da regalare o regalarsi, adatti a ogni occasione.

Orologi uomo: i migliori modelli per ogni occasione

Scegliere l’orologio perfetto può rivelarsi una vera e propria impresa, nei negozi ed online infatti è possibile trovare centinaia di modelli diversi con caratteristiche tecniche, materiali e prezzi completamente differente. Per aiutarsi nella scelta si può fare affidamento ai brand più noti di orologi da uomo oltre che al proprio gusto personale, vediamo dunque quali sono i migliori modelli di orologi da uomo, perfetti per ogni occasione e per ogni look.

Se si parla di orologi la menzione a Hamilton è d’obbligo. Questa azienda è nota infatti per gli orologi estremamente eleganti e raffinati, come l’Hamilton H39515734 che si contraddistingue per il suo stile semplice che tuttavia non passa inosservato, adatto sia alle occasioni formali che a quelle quotidiane. Questo orologio ha una cassa rotonda con fondo scuro su cui spiccano i numeri romani bianchi, dando a questo accessorio un aspetto di classe. Di particolare pregio anche il cinturino in pelle nera decorato da delle leggere incisioni.

Chi invece è alla ricerca di un orologio di ottima qualità caratterizzato da un design unico nel suo genere, ma allo stesso elegante, non può che optare per un segnatempo Maserati. L’orologio Maserati Collezione Competizione è realizzato in acciaio e PVD oro ed è caratterizzato da linee classiche e un quadrante da 43mm con lunetta zigrinata che avvolge quadranti sunray nelle tonalità blu, grigie, argento o nere.

Oltre che per i suoi capi di abbigliamento Tommy Hilfiger è apprezzato anche per i suoi accessori, primi fra tutti gli orologi da uomo che ben si adattano ad ogni situazione grazie alla loro eleganza classica. Dotato di un cinturino in acciaio inox color oro, ed un quadrante blu in contrasto questo orologio di Hilfiger è in grado di catturare l’attenzione donando un aspetto estremamente sofisticato.

Anche Citizen offre una gran varietà di orologi da uomo, come il CA0645-15H, che nonostante abbia uno stile sportivo ben si adatta anche ai contesti più formali. Il punto forte di questo accessorio è senza dubbio il suo cinturino in pelle nera, adorato con una serie di fori che lo rendono unico e diverso da tutti gli altri. Nel quadrante invece sono presenti diversi elementi colorati che catturano immediatamente l’attenzione, come la lancetta dei secondi.

Negli ultimi anni le aziende che producono orologi hanno messo sul mercato anche degli oggetti unici ed estremamente originali, come quelli di Bewell, realizzati in legno e privi di sostanze chimiche. Questi segnatempo sono ecologici e dato che sono realizzati in legno risultano essere anche molto più leggeri rispetto a quelli di metallo. Inoltre il movimento al quarzo VD73 giapponese e la batteria garantiscono un’alta qualità e un tempo preciso.

Passando invece a modelli più economici è impossibile non citare l’intramontabile Casio, un orologio che nel corso degli anni, nonostante un prezzo alla portata di tutti, ha saputo mantenere il suo fascino grazie alla sua enorme versatilità. Questo orologio digitale è caratterizzato da un quadrante illuminato a cui vanno ad aggiungersi molte altre funzionalità come il calendario, il cronometro e il timer. Un altro punto di forza di questo orologio è la durata della sua batteria, stimata a 3 anni, e la sua resistenza all’acqua.