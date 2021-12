Novavax, vaccino Covid: come funziona, effetti collaterali e quando arriva in Italia

Novavax o “Nuvaxoid” potrebbe essere presto un’alternativa ai vaccini in circolazione. Se ne è parlato a lungo durante l’estate, ma la sua approvazione sembra solo ora più vicina. Nelle prossime settimane infatti potrebbe arrivare l’autorizzazione da parte dell’EMA (Agenzia europea per i medicinali).

Il Novavax è un vaccino molto atteso in Italia e in Europa, soprattutto per l’impatto che potrebbe avere sulla platea di persone non ancora vaccinate. Infatti la tecnologia del vaccino americano è nota da diversi decenni e questo potrebbe rendere il vaccino più “sicuro” agli occhi dei cosiddetti no-vax.

A partire dal 2022 gli italiani potranno scegliere tra 4 vaccini diversi, tutti con un soglia di protezione elevata. Il Novavax, in particolare, sembra avere effetti collaterali meno gravi. Ma è davvero così?

Novavax, vaccino Covid: come funziona

Da tempo in fase di sperimentazione - ha subito diversi ritardi (circa 5 mesi) - Novavax è un vaccino con una tecnologia diversa da quella dei vaccini contro il Covid-19 oggi in circolazione.

A differenza dei vaccini Moderna, Pfizer-Biontech, J&J e Astrazeneca, capaci di introdurre un frammento di codice genetico che le cellule devono leggere per poi sintetizzare le proteine stesse; Novavax è stato creato utilizzando la tecnica delle proteine ricombinanti.

Una tecnica collaudata da diversi decenni, e che per questo è stata definita “alla vecchia maniera”, già utilizzata contro malattie come pertosse, epatite o meningite. Si tratta di indurre direttamente la risposta da parte dell’individuo, introducendo subunità proteiche, ovvero “proteine purificate”. Con purificate si intende che sono incapaci di dar luogo alla malattia, perché mancanti del patogeno stesso.

Novavax, vaccino Covid: quali sono gli effetti collaterali

C’è chi ha già decretato Novavax come il vaccino migliore, soprattutto per via di quelli che sembrano essere effetti collaterali più lievi, ma non solo.

Gli effetti collaterali di Novavax vanno dal mal di testa, ai dolori muscoli, passando per stanchezza e possibilità di febbre. La sperimentazione ha coinvolto 30 mila persone e, al momento, sembra che si sia verificato un solo caso di miocardite, passata nel giro di qualche giorno.

Novavax, vaccino Covid: quando arriva in Italia

Ormai è una questione di poche settimane o addirittura giorni. Infatti l’EMA da tempo sta verificando i dati relativi al nuovo vaccino contro il Covid-19. Novavax ha avuto diversi mesi di ritardo rispetto a quanto preventivato, ma ora sembra più vicino che mai.

Si tratta di attendere ancora poche settimane secondo i più realistici, come il direttore generale dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) Nicola Magrini: “Nei primi mesi del prossimo anno potremmo avere la disponibilità di questi vaccini” ha dichiarato.

Novavax, vaccino Covid: perché potrebbe convincere gli indecisi

Si discute molto di Novavax come il vaccino che potrebbe far vaccinare gli indecisi, i cosiddetti no-vax. In questa categoria dobbiamo ricordarci di inserire anche chi non lo fa per una scelta ideologica, cioè non crede nella scienza o nella pandemia, ma anche chi teme gli effetti collaterali più della possibilità di avere il Covid-19.

Novavax piace alla maggior parte dei no-vax e piace per diversi motivi. Il più comune sembra appunto essere la tecnica stessa con la quale è stato prodotto, quello dei vaccini proteici. Inoltre Novavax sembra avere il pregio di non avere effetti collaterali gravi.

A migliorare la reputazione di questo vaccino e della società americana che l’ha prodotto c’è l’alta percentuale di protezione e il costo ridotto per la produzione, l’acquisto e il mantenimento di questo, che può avvenire in frigorifero tra i 2° e gli 8°.