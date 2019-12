‘Ndrangheta in Piemonte, arrestato l’assessore regionale Roberto Rosso (FdI)

Sono otto le persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza a seguito di una indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che sta indagando sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta che in Piemonte vedrebbe alcuni clan radicati nella zona di Carmagnola, nel torinese.

Tra le persone che sono state oggetto della misura cautelare c’è anche Roberto Rosso, esponente di Fratelli d’Italia e attuale assessore regionale ai Rapporti con il Consiglio Regionale, con delega anche agli affari legali, al contenzioso e ai diritti civili.

Rosso che di mestiere fa l’avvocato è un politico di lungo corso, per cinque volte deputato a partire dal 1994 sempre tra le file di partiti di centrodestra ricoprendo anche l’incarico di sottosegretario presso i dicasteri del Lavoro e delle Politiche Ambientali.

Per gli inquirenti Roberto Rosso si sarebbe rivolto ai clan per agevolare la sua elezione alle ultime regionali in Piemonte dello scorso maggio, vinte dal centrodestra con il governatore Alberto Cirio che poi lo ha nominato assessore.

Tra i vari reati ipotizzati, oltre alla associazione a delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni, c’è anche quello di voto di scambio con la Procura di Torino che a breve dovrebbe fornire tutti i dettagli di questa operazione.