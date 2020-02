Maserati: un nuovo modello sarà prodotto a Mirafiori?

Nei prossimi mesi a Mirafiori partirà la produzione di Fiat 500 elettrica che affiancherà quella di Maserati Levante. Questi due modelli insieme dovrebbero garantire oltre 80 mila unità all’anno allo stabilimento di Fiat Chrysler Automobiles che entro il 2022 dovrebbe eliminare la cassa integrazione. Tuttavia questi due modelli sono destinati ad essere affiancati da una terza vettura.

Nei giorni scorsi infatti, il Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che l’obiettivo di Fiat Chrysler per Mirafiori è quello di produrre 120 mila unità all’anno. Questo rende inevitabile l’arrivo di un terzo modello. A quanto pare si tratterà di una vettura di Maserati. Il Piemonte dunque si confermerà il centro nevralgico della casa automobilistica del Tridente.

A Mirafiori nei prossimi anni potrebbe venire prodotto un nuovo modello di Maserati

Basti pensare che oltre a questo futuro modello già vengono costruiti Levante a Mirafiori e Ghibli e Quattroporte a Grugliasco. Al momento non sappiamo che tipo di modello potrà essere quello che verrà realizzato a Mirafiori insieme a Levante. Sicuramente non sarà un SUV di segmento D visto che questo modello è già previsto per lo stabilimento di Cassino a partire dal prossimo anno.

Non si tratterà nemmeno della sportiva annunciata per maggio che invece sarà prodotta nello storico stabilimento Maserati di Modena. Dunque si potrebbe trattare di uno dei futuri modelli che saranno inseriti nella gamma del Tridente con il prossimo piano industriale a partire dall’anno 2023.

Molto probabilmente qualche informazione in più sul futuro di Maserati e di Mirafiori la avremo già tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021. Quello che è certo è che Fiat Chrysler Automobiles vuole rilanciare le sorti di Maserati nel segmento premium del mercato auto dopo anni difficili.