Quanto guadagna Mario Draghi? Stipendio e patrimonio del Presidente del Consiglio

Quanto guadagna Mario Draghi, l’ex presidente della Banca Centrale Europea (BCE) e dal 13 febbraio 2021 nuovo Presidente del Consiglio?

Come prevede la legge, nella parte del sito del Governo dedicata all’Amministrazione Trasparente, Draghi ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi 2021 ma bisogna ricordare che, per il suo incarico a Palazzo Chigi, l’ex numero uno della Banca Centrale Europea ha deciso di rinunciare allo stipendio previsto.

Di recente Il Fatto Quotidiano ha riportato che Draghi è andato in pensione all’età di 59 anni dopo 40 anni di contributi ipotizzando un riscatto della laurea: l’ammontare dell’assegno liquidato dall’Inpdap, l’ente previdenziale dei funzionari pubblici ora passato sotto l’Inps, sarebbe di 8.614,68 euro al mese.

Vediamo allora nel dettaglio quanto guadagna Mario Draghi, dando uno sguardo a quello che era il suo stipendio ai tempi della BCE e a quanto ammonta la sua ultima dichiarazioni dei redditi.

Mario Draghi: i guadagni alla BCE

Prima di diventare a febbraio 2021 il nuovo Presidente del Consiglio dopo la fine del secondo governo Conte, questo è quanto ha guadagnato Mario Draghi negli ultimi anni in qualità di presidente della BCE.

2016

All’anno: €386.000

Al mese: €32.166,66

Alla settimana: €7.423,08

Al giorno: €1.057,53

2017

All’anno: €396.900

Al mese: €33.075,00

Alla settimana: €7.632,69

Al giorno: €1.087,39

2018

All’anno: €401.400

Al mese: €33.450,00

Alla settimana: €7.719,23

Al giorno: €1.099,72

2019 - Fino al 31/10/2019

All’anno: €339.950

Al mese (10 mensilità): €33.995,00

Alla settimana: €7.814,94

Al giorno: €1.121,94

Le informazioni su quanto ha guadagnato Mario Draghi negli ultimi anni sono inserite all’interno dei bilanci annuali della BCE indirizzati alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo.

I membri del Comitato esecutivo e i membri del Consiglio di vigilanza dipendenti della Banca Centrale Europea, tra cui spicca Draghi in qualità di presidente dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2019, beneficiano non solo di uno stipendio base ma anche di un’indennità di residenza e rappresentanza. In sostituzione dell’indennità, al presidente viene fornita una residenza per tutto il periodo del suo mandato.

Quello presso la BCE non è stato l’unico incarico di prestigio nel corso della carriera di Draghi. Per scoprire tutto sulla sua carriera si consiglia la lettura del seguente approfondimento.

Stipendio e dichiarazioni dei redditi

A seguito della crisi politica che ha portato alla caduta del Conte-bis, dal 13 febbraio 2021 Mario Draghi è il nuovo Presidente del Consiglio alla guida di un governo di larghe intese.

In virtù di questa carica, Draghi avrebbe dovuto uno stipendio mensile di 6.700 euro, per un guadagno annuo netto che si aggira sugli 80.000 euro. Una cifra questa paradossalmente inferiore a quella percepita da deputati e senatori, a cui il banchiere ha deciso comunque di rinunciare.

Mario Draghi Dichiarazione dei redditi 2021

Nell’ultima dichiarazione dei redditi pubblicata, quella 2021 che si riferisce al 2020 come periodo di imposta, il reddito complessivo del Presidente del Consiglio è stato di 527.319 euro.

Dichiarazione redditi 2020 Draghi La dichiarazione dei redditi 2020 di Mario Draghi

Guardando invece la dichiarazione dei redditi 2020 di Mario Draghi, relativa al 2019 come periodo di imposta, il reddito complessivo è stato di 583.470 euro oltre al possesso di dieci fabbricati, di cui uno a Londra, alcuni in comproprietà e uno in comunione dei beni, e sei terreni.