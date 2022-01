Quali sono le 10 società più redditizie del mondo?

La classifica, che prende in considerazione i risultati finanziari dell’ultimo anno, vede il dominio degli Stati Uniti e della Cina, in assoluta parità nelle prime dieci posizioni. Sugli scudi le big tech della Silicon Valley, favorite dalla stay-at-home-economy imposta dalla pandemia, ma anche le grandi banche del Dragone e le multinazionali di servizi finanziari: ecco una lista completa delle prime società al mondo per utile netto.

1. Apple

Al primo posto Apple, il colosso tech di Cupertino, a quota 94,68 miliardi di dollari di utile netto per il 2021. La Mela è tra i player della Silicon Valley che maggiormente hanno beneficiato delle restrizioni implementate nel corso dell’ultimo anno, e sul Nasdaq ha raggiunto una capitalizzazione di mercato da 2.840 miliardi di dollari.

2. Microsoft

In seconda posizione la rivale storica di Apple, Microsoft. La società di Redmond, ancora guidata dal fondatore Bill Gates, ha registrato quest’anno un utile netto pari a 60,6 miliardi di dollari per il 2021. Le azioni della big tech vengono oggi scambiate a 241 dollari sul Nasdaq, per una market cap di 2.460 miliardi di dollari.

3. JP Morgan

Settimo posto per JP Morgan, banca d’affari newyorchese guidata dal CEO Jamie Dimon. L’utile netto della multinazionale ha toccato quota 48,27 miliardi di dollari. La banca è quotata sul mercato dei capitali statunitense, il NYSE, ed ha una market cap di 461,29 miliardi di dollari.

4. Industrial and Commercial Bank of China

L’ultimo gradino del podio finisce invece in mani cinesi: la Industrial and Commercial Bank of China, istituto di credito che offre servizi finanziari e bancari, ha toccato un utile netto di 41,7 miliardi di dollari. Sul mercato OTC la banca è a quota 195 miliardi di dollari di market cap.

5. Alphabet

Al quinto pasta la casa madre di Google, Alphabet. Fondata nel 2015, la holding ha registrato un utile netto di 40,27 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo anno, con entrate pari a 166 miliardi, capitalizzando al meglio il passo da record della controllata Google. Quotata sul Nasdaq, Alphabet ha una market cap di 1.910 miliardi di dollari.

6. China Construction Bank

Una banca cinese anche al quarto posto, la China Construction Bank. Tra le prime quattro banche commerciali del Paese, la CCB ha toccato quota 35,6 miliardi di dollari di utile netto, con entrate pari a 104,3 miliardi nel 2021. La banca, sempre sul mercato OTC, ha una market cap di 173,8 miliardi.

7. Agricultural Bank of China

Fondata nel 1951, e quotata sulla Borsa di Hong Kong e Shanghai - market cap a quota 112,3 miliardi di dollari - la banca cinese con base a Pechino ha registrato un utile netto di 28,4 miliardi, con entrate pari a 91,5 miliardi.

leggi anche Il piano di Biden per salvare l’economia degli Stati Uniti

8. Bank of China

In nona posizione la quarta banca di questa speciale classifica, Bank of China. Controllata dal Governo cinese attraverso l’agenzia statale State Administration of Foreign Exchange, Bank of China ha registrato nell’ultimo anno un utile netto di 24,8 miliardi di dollari, con entrate pari a 79,3 miliardi e market cap sul mercato OTC a quota 94 miliardi.

9. Alibaba

Vicino al fondo troviamo uno dei principali player del Dragone, Alibaba, colosso dell’e-commerce. La società, guidata da Jack Ma, ha avuto diversi grattacapi nel corso dell’ultimo anno, non ultime le tensioni con il Governo centrale. Ciononostante Alibaba è riuscita a toccare quota 21,869 miliardi di dollari di utile netto, e sul NYSE ha ora una market cap di 333,38 miliardi di dollari.

10. Intel

Chiude la classifica delle società più redditizie del mondo Intel, big tech statunitense produttrice di componenti per computer e smartphone. Il utile netto di Intel dell’ultimo anno è arrivato a quota 20,9 miliardi. Intel è quotata sul Nasdaq ed ha una market di 205,97 miliardi.