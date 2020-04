Laurea in Matematica e Fisica: 7854 posti concorsi scuola 2020. Ecco dove

Laurea in Matematica e Fisica: sono 7854 i posti per i concorsi scuola 2020 divisi per ciascuna regione.

Dopo l’ultimo incontro a distanza con i sindacati la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato la prossima uscita dei bandi per i concorsi scuola ordinario e straordinario, e anche per il tanto atteso concorso di infanzia e primaria.

Nonostante i sindacati abbiano chiesto una semplificazione ulteriore della procedura di selezione del concorso straordinario la ministra non ha voluto sentire ragioni. Se per il concorso ordinario le prove si terranno più in là nel tempo e con buona probabilità non prima di ottobre 2020, per lo straordinario si presume che le prove si terranno d’estate per l’assunzione dei docenti già dal 1° settembre 2020.

Vediamo qual è la divisione dei 7854 posti per chi ha la laurea in Matematica e Fisica per regione per i concorsi scuola 2020 ordinario e straordinario.

Laurea in Matematica e Fisica: posti concorso scuola straordinario 2020

Vediamo per chi ha la laurea magistrale in Matematica e Fisica quanti sono i posti per il concorso scuola straordinario 2020 diviso per regione.

Partiamo dal concorso scuola straordinario dal momento che è il primo che si presume verrà espletato ed è rivolto ai precari della scuola che abbiano almeno 36 mensilità di servizio. Ricordiamo, prima di vedere i posti divisi per regione sulla base delle elaborazioni di Orizzonte scuola su dati ministeriali, quali sono i requisiti per il concorso straordinario:

36 mesi di servizio ( 3 annualità ) svolte su posto comune o sostegno nelle scuole secondarie statali. Le annualità possono essere anche non consecutive nel periodo 2008/2009 e 2019/2020;

) svolte su posto comune o sostegno nelle scuole secondarie statali. Le annualità possono essere anche non consecutive nel periodo 2008/2009 e 2019/2020; almeno un’annualità deve essere svolta nella classe di concorso per la quale si concorre ;

deve essere svolta ; possesso della laurea e relativi CFU per la classe di concorso per la quale si concorre o diploma per ITP (Insegnanti tecnico-pratici).

Vediamo ora come sono divisi per regione i posti per il concorso scuola straordinario 2020 per chi ha una laurea in Matematica e Fisica per le diverse classi di concorso d’accesso: A026 Matematica, A027 Matematica e Fisica, A020 Fisica, A028 Matematica e Scienze nelle scuole secondarie di I grado.

Regione A026 Matematica A027 Matematica e Fisica A020 Fisica A028 Matematica e Scienze Abruzzo 8 7 2 28 Basilicata 6 7 1 34 Calabria 29 32 2 85 Campania 63 75 15 257 Emilia Romagna 79 36 27 204 Friuli Venezia Giulia 16 7 6 55 Lazio 60 69 17 176 Liguria 27 18 6 52 Lombardia 142 91 45 510 Marche 28 15 10 54 Molise 8 8 3 11 Piemonte 69 44 22 201 Puglia 38 32 7 122 Sardegna 30 24 7 105 Sicilia 13 5 3 79 Toscana 77 67 20 137 Umbria 4 3 2 26 Veneto 74 35 23 214 Totale 771 575 218 2359

Laurea in Matematica e Fisica: posti concorso scuola ordinario

Vediamo ora con la laurea in Matematica e Fisica e relative classi quanti sono i posti per il concorso scuola ordinario 2020. Ricordiamo, come abbiamo fatto per lo straordinario, quali sono i requisiti per accedere.

Inoltre specifichiamo che per accedere alle determinate classi di concorso che andiamo ad elencare, così come per lo straordinario, è necessario avere una determinata laurea magistrale la cui corrispondenza con la classe di concorso è rintracciabile in apposite tabelle ministeriali. Usiamo qui la dicitura laurea Matematica e Fisica a titolo esemplificativo.

Il concorso scuola ordinario, anche questo come il precedente per 24mila posti, è indirizzato agli aspiranti docenti che abbiano meno di 36 mesi di servizio nella scuola statale o anche solo la laurea con i 24 Cfu in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Oltre a chi ha solo la laurea per la classe di concorso e i 24 Cfu può partecipare al concorso scuola ordinario 2020:

chi ha l’ abilitazione sulla classe di concorso specifica;

specifica; chi ha l’abilitazione per un’altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso per la quale si concorre;

o per di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso per la quale si concorre; diploma ITP fino all’anno 2024/2025 senza 24 Cfu.

Riportiamo i posti per il concorso scuola ordinario 2020 divisi per regione e classi di concorso.