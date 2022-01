Italia, addio zona rossa: il Governo abolisce i colori per evitare un lockdown?

Molte Regioni stanno scivolando verso la zona rossa e il Governo è pronto a correre ai ripari. Da quando la variante Omicron ha riattizzato il fuoco di questa pandemia, nel nostro Paese come in buona parte d’Europa sono aumentati sia i contagi sia i ricoveri.

Per fortuna la buona diffusione dei vaccini e la sempre più probabile minore patogenicità di Omicron hanno evitato una catastrofe altrimenti, con oltre 100.000 nuovi casi al giorno ormai divenuti fissi, la triste conta dei decessi sarebbe ancor più drammatica.

Con il picco che in Italia non arriverà prima di febbraio secondo l’Oms, con questo ritmo e con questi parametri sempre più Regioni inevitabilmente passeranno in arancione e altre rischieranno seriamente di diventare zona rossa.

Per non rischiare che alcuni territori tornino a essere in una situazione di sostanziale lockdown, con la zona rossa scatterebbe la chiusura di tutti i negozi non essenziali giusto per fare un esempio, ecco che il Governo alla presenza anche degli scienziati del Cts si appresta a incontrare le Regioni per adattare le regole alle caratteristiche della variante Omicron.

Niente più zona rossa in Italia?

Se nei giorni scorsi il dibattito sul Covid è stato tutto incentrato sull’utilità o meno del bollettino quotidiano e sulla correttezza del conteggiare anche i ricoverati positivi ma asintomatici, il piatto forte dell’incontro tra Governo, Cts e Regioni sarà il superamento del sistema delle fasce a colore.

La richiesta è delle Regioni con i Presidenti che temono non tanto l’arancione, ma la possibile zona rossa che farebbe scattare un nuovo sostanziale lockdown con molte attività chiuse e forti limiti agli spostamenti.

La probabilità di un addio alla zona rossa a questo punto appare elevata, vista la raffica di dichiarazioni rilasciate da tre “rigoristi” del calibro di Roberto Speranza, Pierpaolo Sileri e Franco Locatelli.

“Le regole verranno alleggerite credo presto - ha dichiarato a Domenica In il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri dando così il via alle anticipazioni - Entro la fine del 2022 Omicron raggiungerà quasi tutta la popolazione”.

Poi è stata la volta del ministro alla Salute Roberto Speranza ospite di Controcorrente: “La vita della grande maggioranza degli italiani in questi mesi è stata senza grande limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto con le regioni e e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico per affrontare le questioni che hanno proposto”.

“Il sistema di colorazione delle regioni è stato elaborato dal ministero della Salute in accordo con le Regioni in un’epoca diversa - ha infine commentato a Che tempo che fa il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli - Che si possa arrivare a una riconsiderazione è nella logica delle cose”.

Vista la stessa musica suonata a stretto giro dai tre differenti spartiti, in Italia presto potremmo dire addio alla suddivisione delle Regioni per colori, allontanando così tout court lo spauracchio della zona rossa autentico incubo per Governo e Presidenti.