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IA: la paghi anche se non la usi. L’Irlanda lo sta già dimostrando

Dimitri Stagnitto

4 Maggio 2026 - 07:38

In Irlanda i data center consumano già il 32% dell’elettricità nazionale e ogni famiglia paga in media cento euro in più all’anno per sostenerli. L’Italia è la prossima della fila.

IA: la paghi anche se non la usi. L’Irlanda lo sta già dimostrando

L’immagine, anche stavolta, è semplicissima: in Irlanda una famiglia media paga l’energia elettrica a circa 0,36 euro al kilowattora; il data center che le sta a fianco la paga 0,19€. La metà esatta. E nel solo 2024 quella stessa famiglia ha visto la bolletta gonfiarsi di circa cento euro, secondo l’analisi resa pubblica nel febbraio scorso dalle autorità di Dublino, proprio per finanziare l’infrastruttura che alimenta i server delle Big Tech (Cfr. l’inchiesta RTÉ Prime Time del 21 agosto 2025 e l’aggiornamento bonkers.ie del marzo 2026 sull’impatto dei data center sui costi elettrici irlandesi). Il dato che racchiude tutto è uno solo: i data center consumano ormai il 32% dell’elettricità irlandese, e nella sola area di Dublino sfiorano il 50% della domanda. Da queste due righe si ricava una verità che vale da ricordare: nella corsa all’intelligenza artificiale, il conto economico arriva anche ai consumatori che non utilizzano l’AI.

E qui sta la vera asimmetria del ciclo. Mentre il consumatore irlandese paga in modo perfettamente reale un sovrapprezzo perfettamente reale, Alphabet ha contabilizzato per il primo trimestre 2026 circa 28,7 miliardi di dollari di profitti — ovvero il 46% del suo «utile record di 62,6 miliardi» — non da Google, non dal cloud, non da YouTube, ma dalla pura rivalutazione contabile della propria quota in Anthropic dopo il round Serie G a 380 miliardi del 12 febbraio. Amazon ha fatto la stessa giocata, per circa sedici miliardi. Sono soldi che non passano per la cassa: sono solo numeri marcati a mercato su un asset privato il cui valore lo stabilisce, in larga parte, chi se lo iscrive a bilancio.

Il modello irlandese si chiama già Europa

[...]

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