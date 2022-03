Guerra in Ucraina, cosa succede oggi: sirene antiaeree in tutto il Paese, Zelensky sospende attività dei partiti filorussi

Le ultime notizie della guerra tra Ucraina e Russia di oggi domenica 20 marzo aggiornate in diretta.

Si intensifica di giorno in giorno la spinta russa contro l’Ucraina. Le sirene antiaeree hanno suonato tutta la notte in quasi tutte le regioni dell’Ucraina. L’avanzata della Russia non accenna a ridursi e il ministero della Difesa russo ha confermato di aver impiegato sul campo i missili ipersonici Kinzhal. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha chiesto a Mosca di intavolare dei negoziati di pace con il presidente Vladimir Putin, Ma dal Cremlino per ora arriva un no, chiedendo prima un testo scritto di un trattato. Con la guerra che si protrae Zelensky ha sospeso le attività dei partiti politici filorussi e denuncia i crimini di guerra a Mariupol.

Queste sono le principali notizie di oggi sulla guerra tra Russia e Ucraina:

Le sirene antiaeree sono suonante tutta la notte in quasi tutte le regioni dell’Ucraina, continuano i bombardamenti sul Paese.

sono suonante tutta la notte in quasi tutte le regioni dell’Ucraina, continuano i sul Paese. Zelensky ha denunciato la Russia per crimini di guerra a Mariupol, dove i civili sarebbero stati “ deportati ” in Russia.

a Mariupol, dove i civili sarebbero stati “ ” in Russia. Mosca ha accusato l’Ucraina. Kiev vorrebbe organizzare falsi attacchi russi nelle sedi diplomatiche occidentali - che si sono trasferite a Leopoli - per ottenere la no fly zone

L’ Onu ha confermato che le vittime civili sono almeno 847 : un dato largamente sottostimato. Secondo l’organizzazione i numeri reali sono sensibilmente più alti.

ha confermato che le vittime civili sono almeno : un dato largamente sottostimato. Secondo l’organizzazione i numeri reali sono sensibilmente più alti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto un incontro a Putin per mettere fine al conflitto: “È tempo di colloqui di pace”, afferma. Ma dal Cremlino per ora arriva un no: un incontro non potrà avvenire senza prima il testo di un trattato.

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale di questa giornata domenica 20 marzo per seguire l’evoluzione della guerra e dei negoziati. La diretta live ripercorre gli eventi della notte e della 25esima giornata di conflitto in Ucraina.

leggi anche Guerra nucleare e armi chimiche: perchè gli Usa temono le azioni di Putin

Guerra Ucraina-Russia: la DIRETTA live

8:19 Ucraina, la Cina risponde alle accuse: il tempo mostrerà chi è dalla parte giusta Dopo le accuse mosse alla Cina, per aver condannato le sanzioni economiche inflitte a Mosca, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato oggi che: “il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia” riferendosi alla guerra in Ucraina. Wang ha rivendicato il diritto del Paese a formulare giudizi indipendenti in maniera obiettiva ed equa: “Non accetteremo mai alcuna coercizione e pressione esterna e ci opponiamo anche a qualsiasi accusa e sospetto infondati contro il nostro Paese”. Il ministro degli Esteri cinese ha poi aggiunto che la soluzione - a lungo termine - è quella di abbandonare la “mentalità della Guerra fredda, astenersi dall’impegnarsi in scontri di gruppo” formando un’architettura di sicurezza regionale equilibrata, efficace e sostenibile: “Solo in questo modo si può raggiungere una stabilità a lungo termine nel continente europeo”.

7:13 Guerra in Ucraina, Mosca accusa Kiev: organizzati falsi attacchi russi per ottenere la no fly zone Mosca muove una grave accusa contro l’Ucraina. Secondo il Cremlino, Kiev vorrebbe organizzare “falsi attacchi russi” nelle sedi diplomatiche dei paesi occidentali che si sono trasferite a Leopoli. Questi falsi attacchi russi, stando alle parole del portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, avrebbero l’obiettivo di ottenere più forniture di armi dalla Nato e una no fly zone.

6:30 Ucraina, Zelensky accusa Mosca: “I crimini di guerra a Mariupol passeranno alla storia” Dopo la denuncia del sindaco di Mariupol, secondo cui diverse migliaia di residenti sarebbero stati “deportati” in Russia, arrivano le parole dure del presidente Zelensky. In un nuovo video postato su Facebook, il presidente afferma che l’assedio di Mariupol passerà alla storia per i crimini di guerra commessi da parte dell’esercito russo. «Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire»

5:40 Ucraina, suonano le sirene antiaeree in quasi tutto il Paese È stata una notte di terrore in Ucraina. Nella notte le sirene d’allarme antiaeree si sono attivate in quasi tutte le regioni del Paese. A riferirlo una notizia del Kyiv Independent. Oltre a Kiev e Leopoli, infatti, il rischio di nuovi bombardamenti è scattato negli oblast di Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia.

5:00 Ucraina, Zelensky sospende tutte le attività dei partiti filorussi Con l’intensificarsi della guerra, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato di sospendere diversi partiti politici, durante la legge marziale per via della guerra. La decisione sarebbe stato un passo obbligatorio a causa dei legami di alcuni di loro con questo paese. Il ministero della Giustizia è incaricato di “prendere immediatamente le misure per vietare le attività di questi partiti politici nel modo prescritto”, ha aggiunto in un video pubblicato sul sito della presidenza ucraina. Molteplici quindi i partiti sospesi: Piattaforma di opposizione - Per la vita; Partito della Sharia; Nostro; Blocco di opposizione; Opposizione di sinistra; Unione delle forze di sinistra; Stato; Partito socialista progressista di Ucraina; Partito socialista; Socialisti; Blocco Vladimir Saldo.

22:25 Ucraina: 19 bambini bloccati soli a Mariupol In un sanatorio a Mariupol sono bloccati 19 bambini orfani, dai 4 ai 17 anni. La notizia arriva dai racconti dei parenti e dei testimoni. I bambini sono isolati in stanze fredde, le più nascoste dai bombardamenti russi e la loro salute è in pericolo.

20:30 Cittadini ucraini deportati come fecero i nazisti: l’accusa del sindaco di Mariupol Il sindaco di Mariupol denuncia la deportazione di migliaia di residenti in Russia. Lo ha scritto su Telegram Vadym Boichenko: “Nell’ultima settimana, diverse migliaia di residenti di Mariupol sono stati portati in Russia. Gli occupanti hanno portato via illegalmente persone dal distretto di Livoberezhny e da un rifugio antiaereo nell’edificio di un club sportivo, dove più di mille persone, soprattutto donne e bambini, si nascondevano dai bombardamenti”.

20:12 Cina: le sanzioni contro la Russia sono scandalose Il vice ministro degli Esteri Le Yucheng ha dichiarato che le sanzioni contro la Russia sono “sempre più scandalose”. Le accuse non sono nuove, anche il presidente cinese Xi Jinping le aveva condannate davanti al presidente statunitense Joe Biden. Lo “scandalo” risiederebbe nelle conseguenze sulla popolazione, ma non solo. “La storia ha dimostrato più volte che le sanzioni non possono risolvere i problemi - ha detto Le Yucheng - danneggeranno l’economia globale”.

19:37 Russia: le sanzioni hanno devastato l’economia Dall’inizio del conflitto, 3 settimane fa, l’economia russa è precipitata. Per l’Ucraina è crisi umanitaria, per la Russia è crisi economica. “Il costo è molto alto per Putin”, ha detto Ursula on der Leyen. Oltre alle perdite militari, alla crisi interna, l’economia russa è stata sottoposta a un numero alto di sanzioni occidentali.

17:35 I numeri della crisi umanitaria (aggiornamento) Nella giornata di oggi sono stati rilasciati diversi nuovi dati sulla crisi umanitaria dovuta alla guerra in Ucraina. L’Unhcr ha reso noto che a oggi sono 3,3 milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina, mentre secondo il Global Protection Cluster il doppio delle persone sono sfollate all’interno del Paese. leggi anche Terza Guerra Mondiale: i cinque posti dove potrebbe scoppiare nel 2022

Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Guerra in Ucraina, cosa succede oggi: sirene antiaeree in tutto il Paese, Zelensky sospende attività dei partiti filorussi

Argomenti Russia Ucraina Guerra