La Fed aggressiva raffredda il rally: cosa ha detto Powell?

Il rialzo delle azioni si è raffreddato oggi, mercoledì 18 tra le prospettive difficili in Cina e i commenti aggressivi del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Anche le obbligazioni sono state sotto pressione dopo che il presidente della banca centrale ha affermato che “non esiterà” a inasprire la politica oltre la neutralità per frenare l’inflazione elevata.

Nonostante la Fed creda in una solidità di fondo dell’economia statunitense, si stanno elevando voci critiche che annunciano recessione. E tutti i mercati globali, alle prese con pandemia, guerra, crisi dei prezzi e delle materie prime, guardano con preoccupazione agli Usa.

Powell frena il rialzo delle azioni: cosa succede nei mercati

I rimbalzi del sentiment di rischio si stanno rivelando fragili a causa dell’inasprimento delle impostazioni monetarie, della guerra russa in Ucraina e dell’epidemia di Covid in Cina.

La Fed è in primo piano. Powell ha affermato che la banca centrale statunitense aumenterà i tassi di interesse fino a quando non ci saranno prove “chiare e convincenti” che l’inflazione è in calo. I commenti sono stati tra i suoi più aggressivi finora.

Nei piani di spostare velocemente la politica monetaria verso un’impostazione neutrale, che non stimoli più la domanda, la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 0,75 punti percentuali da marzo, partendo da livelli prossimi allo zero che erano stati in vigore per circa due anni.

Sono probabili ulteriori aumenti dei tassi di 0,5 punti percentuali, con almeno altri due nei prossimi due mesi.

I trader ora si aspettano che il tasso sui fondi federali raggiunga circa il 2,8% entro la fine dell’anno, un notevole salto dal suo livello attuale compreso tra lo 0,75 e l’1%.

I commenti di Powell giungono in un momento delicato per i mercati finanziari globali, che nelle ultime settimane si sono agitati, mentre gli investitori valutano le probabilità che gli Stati Uniti cadano in una recessione a causa delle mosse Fed in cerca di domare l’inflazione elevata.