FIFA 20 FUT: giocatori più forti, quali avere?

FIFA 20 è arrivato e il FUT, l’Ultimate Team apprezzatissimo dai giocatori del titolo EA Sports sono pronti a formare la propria squadra perfetta, selezionando accuratamente i campioni da mettere nella propria rosa. Ma quali sono i giocatori più forti in FIFA 20?

Scegliere i calciatori migliori in FIFA 20 FUT non è semplice ma i primi ratings ufficiali possono aiutarci a farci un’idea delle caratteristiche e dei punteggi migliori assegnati ai giocatori più famosi. Costruire una squadra con i migliori top player di FIFA 20: questo l’obiettivo di chi inizia una campagna in FUT.

Vediamo per categoria quali sono i giocatori più forti di FIFA 20: dai campioni a 5 stelle ai portieri, fino ai giocatori con le caratteristiche migliori per potenza.

FIFA 20 FUT: come avere i giocatori migliori

Le squadre di FIFA 20 FUT si compongono, come sappiamo, grazie ai pacchetti: simili a quelle delle figurine dei calciatori Panini, ma molto più preziose per gli utenti. Ognuno di questi pacchetti contiene delle carte che possono essere raggruppate in tre differenti categorie: bronzo, argento e Oro. Sono quest’ultime le più preziose e quelle su cui puntare: i giocatori più forti sono rappresentati dalle carte dorate che sono, ovviamente, molto rare e difficili da ottenere.

Giocare con giocatori forti e vincere partite comporta l’accumulo di FIFA Coins: questi crediti, che possono essere acquistati anche con denaro reale, sono molto preziosi dato che permettono di acquistare i singoli giocatori o i pacchetti (permettendo così di ampliare la propria squadra con elementi validi).

FIFA 20 FUT: giocatori più forti

I giocatori di FIFA dividono le proprie caratteristiche in diversi parametri. Uno di questi è quello corrispondente alla forza (FOR), che racchiude ovviamente i giocatori più prestanti secondo questo parametro. Ecco quali sono in FIFA 20:

Calciatore Squadra Punteggio Adebayo Akinfenwa Wycombe Wanderers 97 FOR Wesley Aston Villa 95 FOR Kalidou Koulibaly Napoli 95 FOR Romelu Lukaku Inter 95 FOR Uche Ikpeazu Heart of Midlothian 94 FOR Niklas Süle Bayern Monaco 94 FOR Obbi Oularé Standard Liège 94 FOR Tomas Petrášek Raków Częstochowa 94 FOR Issa Marega LB Châteauroux 94 FOR Alberto Cerri Cagliari 94 FOR Sebastián Coates Sporting Lisbona 94 FOR Duván Zapata Atalanta 94 FOR Kendall Waston FC Cincinnati 94 FOR Florian Ballas Dynamo Dresden 94 FOR Garrido Cádiz 93 FOR Bismar Acosta SK Brann 93 FOR Yeimar Gómez Andrade Unión Santa Fe 93 FOR Mateo Pavlović Angers SCO 93 FOR Willy Boly Wolverhampton Wanderers 93 FOR Michael Frey Fenerbahçe 93 FOR

FIFA 20 FUT: portieri migliori

La miglior difesa è l’attacco? Giusto, ma senza un buon portiere nemmeno la squadra più forte ha vinta lunga. Ecco quindi radunati i migliori portieri del gioco, con il punteggio di ratings totale delle loro caratteristiche (assegnato da EA).

Calciatore Squadra Punteggio Jan Oblak Atlético Madrid 91 TOT Marc-André ter Stegen Barcellona 90 TOT Alisson Liverpool 89 TOT David De Gea Manchester United 89 TOT Manuel Neuer Bayern Monaco 88 TOT Ederson Manchester City 88 TOT Hugo Lloris Tottenham Hotspur 88 TOT Thibaut Courtois Real Madrid 88 TOT Samir Handanovič Inter 88 TOT Keylor Navas Paris Saint-Germain 87 TOT Wojciech Szczęsny Piemonte Calcio 86 TOT Gianluigi Donnarumma Milan 85 TOT Roman Bürki Borussia Dortmund 85 TOT Anthony Lopes Lione 85 TOT Neto Barcellona 85 TOT Peter Gulácsi Lipsia 85 TOT Kepa Chelsea 84 TOT Bernd Leno Arsenal 84 TOT Yann Sommer Borussia Mönchengladbach 84 TOT Salvatore Sirigu Torino 84 TOT

FIFA 20 FUT: giocatori a 5 stelle migliori

Accanto a questi ci sono poi i giocatori a 5 stelle: top player selezionati da EA Sports all’interno del vasto catalogo del gioco (che contiene più di 17.000 calciatori). I 5 stelle di FIFA 20 FUT sono 49, noi vi riportiamo solo i primi 20, e si distinguono dagli altri in quanto unici nel loro genere, in grado di poter applicare qualsiasi mossa o abilità prevista dal gioco.