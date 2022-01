Elezioni suppletive 2022 Roma: candidati, orari e risultati

Scatta l’ora a Roma delle elezioni suppletive 2022 per assegnare il seggio alla Camera nel collegio uninominale Roma-1, rimasto vacante dopo la vittoria di Roberto Gualtieri alle recenti amministrative.

Il Consiglio dei Ministri ha scelto come data di queste elezioni suppletive la giornata di domenica 16 gennaio 2022, con i seggi per i circa 180.000 romani chiamati al voto che resteranno aperti dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

Essendo un collegio uninominale, la legge elettorale prevede l’elezione a deputato del candidato capace di prendere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

Il Collegio Roma-1 comprende la quasi totalità dei rioni del Centro: Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant’Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant’Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio e Quartiere Della Vittoria.

In totale saranno cinque i candidati a sfidarsi, con il centrosinistra che appare come il favorito naturale in queste suppletive visto che, da sempre, il collegio alla Camera del Centro è considerato uno dei fortini del Partito Democratico nella Capitale.

Elezioni suppletive Roma: i candidati

Questi sono i cinque candidati in corsa alle elezioni suppletive a Roma del 16 gennaio 2022.

Valerio Casini - Italia Viva

- Italia Viva Cecilia D’Elia - Partito Democratico

- Partito Democratico Beatrice Gamberini - Potere al Popolo

- Potere al Popolo Simonetta Matone - Lega/Forza Italia/Fratelli d’Italia

- Lega/Forza Italia/Fratelli d’Italia Lorenzo Vanni - Il N-“Uovo” Mondo io per tutti tutti per noi Lorenzo Vanni

Per la seconda volta da quando è iniziata questa legislatura nel collegio alla Camera Roma-1 saranno necessarie delle elezioni suppletive per assegnare il seggo a Montecitorio attualmente vacante.

Alle elezioni politiche del 2018 è stato Paolo Gentiloni del PD a vincere con il 42% dei voti. Dopo la nomina a commissario europeo per gli Affari Economici, ecco che nel 2020 i seggi si sono aperti di nuovo: a imporsi questa volta è stato Roberto Gualtieri, sempre del Partito Democratico, con il 62% dei voti.

Adesso che l’ex ministro è diventato il nuovo sindaco di Roma, il 16 gennaio 2022 saranno necessarie di nuove le elezioni suppletive con il centrosinistra che vestirà i panni del grande favorito.

Per rinsaldare l’alleanza con il Movimento 5 Stelle, il PD ha offerto il seggio a Giuseppe Conte, ma l’ex Presidente del Consiglio ha annunciato che si candiderà soltanto alle prossime politiche.

Il centrosinistra così ha deciso di puntare su Cecilia D’Elia, mentre Italia Viva ha annunciato la candidatura dell’attuale consigliere comunale Valerio Casini che sarà sostenuto anche da Azione. La sinistra radicale sarà rappresentata da Beatrice Gamberini di Potere al Popolo.

Nel centrodestra invece è arrivata l’ufficialità della corsa di Simonetta Matone con l’imprenditore Lorenzo Vanni, proprietario di uno storico e molto conosciuto locale di via Col di Lana, che si presenterà come indipendnete.