Dove sono in vacanza i politici?

L’esodo dei romani nel mese di agosto è una realtà che i turisti ben conoscono ma che non riguarda soltanto i cittadini della Capitale, bensì anche i nomi della politica italiana.

Le due settimane di ferie del governo e il mese di stop per deputati e senatori sono spese lontane dagli impegni burocratici e alla ricerca di un po’ di riposo dopo questi mesi di fuoco.

Che si tratti di una lussureggiante località o qualche luogo caro all’infanzia non importa, basta evadere dalle aule di Montecitorio e Palazzo Madama. Ma quali città ci consiglierebbero i politici? Possiamo dire che quest’anno la regola è: vacanze italiane.

Restiamo quindi nei confini nazionali per curiosare nelle mete estive dei nostri politici.

Sergio Mattarella finalmente ad Alghero

Aveva prenotato l’anno scorso ma a causa del Covid aveva annullato tutto.

Si realizza ora, nel corso del suo semestre bianco, il soggiorno del presidente Sergio Mattarella lungo le coste del mare azzurro della Sardegna. Se durante le precedenti estati si era infatti diretto verso destinazioni alpine prediligendo le Dolomiti, quest’anno vira sulla spiaggia ed emula i suoi predecessori. Memorabili le foto di Cossiga, Ciampi e Napolitano. Che sia questo un buon modo per salutare la sua carica quasi giunta al termine?

E c’è anche Grillo

Anche Beppe Grillo vira sull’isola, ma lo fa per un motivo piuttosto singolare: la sua storica residenza estiva a Livorno, la villa a Marina di Bibbona è in affitto, a un prezzo niente male. Secondo la Stampa il prezzo si aggira intorno ai 12.750 euro alla settimana; come un hotel a... 5 stelle.

Mario Draghi punta sull’Umbria

Il premier Mario Draghi e sua moglie Serenella sono due habitue e hanno già raggiunto la loro casa nella Città della Pieve, una località di 7.600 abitanti in provincia di Perugia, al confine con la Toscana. Per una vacanza isolata e un ferragosto tranquillo, il borgo umbro è una certezza.

I coniugi lo frequentano ormai da circa 15 anni e Draghi lo chiama proprio il suo buen ritiro, dimostrando grande attaccamento a questa città in cui molti dichiarano di averlo incontrato mentre si aggira nei negozi del centro storico.

Matteo Salvini fa il solito tour

Il leader della Lega è un vacanziero dinamico che contrappone alla sonnolenta siesta dei colleghi i suoi frenetici giri. Sui social Salvini documenta tutto a suon di post con tutta la famiglia e lo si vede sorridente al fianco della sua fidanzata, Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Dennis.

Dividendosi tra Milano Marittima, in Emilia-Romagna e qualche giorno in Calabria, non mancano però gli appuntamenti di lavoro. Secondo lui non si stacca mai.

I più privati

Giuseppe Conte è riservato, ma qualche rumor suggerisce che festeggerà il suo compleanno con il figlio e la fidanzata Olivia Paladino a San Giovanni Rotondo, una città pugliese.

La destinazione di Elisabetta Casellati, presidente del Senato, non è molto chiara. Forse farà un’apparizione in Liguria, ma non si è lasciata scappare di più. Di lei si sa soltanto che per una volta correrà al mare anziché nella sua amata Cortina, dove si reca dagli anni ’70.

Gli avvistamenti

Nessuna dichiarazione diretta ma Silvio Berlusconi sembra essere tornato nella famosa Villa Certosa con figli e nipoti; la Costa Smeralda lo ospita da anni.

Giorgia Meloni nel frattempo sembra essere stata avvistata nei pressi di Forte dei Marmi.

Che si voglia rendere quindi partecipe l’opinione pubblica della propria estate o meno, in qualche modo gli italiani si accorgono della presenza dei loro politici in giro per il Paese. Le località più gettonate del resto dovranno pur valerne la pena se sono così ambite da chi ha la possibilità di viaggiare senza troppi problemi.