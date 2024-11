Donatella Tesei, programma elettorale e biografia della presidente dell’Umbria

Donatella Tesei ha firmato una pagina della storia politica del nostro paese. Alla guida della coalizione di centrodestra, nel 2019 è riuscita infatti a soffiare la guida dell’Umbria al centrosinistra.

Alle elezioni regionali Umbria 2024 la presidente in carica sarà in corsa per ottenere un secondo mandato, sostenuta sempre da una coalizione di centrodestra per l’occasione allargata ad Alternativa Popolare.

Non sarà facile però avere la meglio di Stefania Proietti, attuale sindaca di Assisi e candidata unitaria del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

Vediamo allora nel dettaglio la biografia di Donatella Tesei, dando uno sguardo poi ai suoi guadagni e al programma elettorale in vista delle elezioni regionali Umbria 2024.

La biografia di Donatella Tesei

Nome: Donatella Tesei

Data di nascita: 17 giugno 1958

Luogo: Foligno

Famiglia: sposata con due figli

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: avvocato

Partito: Lega

Ruolo: presidente della regione Umbria, prima senatrice

I guadagni di Donatella Tesei

Quella di Donatella Tesei è una figura di sicuro affidamento e spessore all’interno della Lega. Avvocato di professione, in passato è stata anche Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Montefalco e in seguito presso la Pretura Circondariale di Spoleto.

Il suo ingresso in politica è datato 2009 quando viene eletta sindaca di Montefalco, la cittadina in provincia di Perugia dove vive, sostenuta da una lista civica di centrodestra ottenendo poi una riconferma con oltre il 60% dei voti cinque anni più tardi.

Alle elezioni politiche del marzo 2018 si presenta tra le fila della Lega, venendo eletta senatrice nel collegio uninominale di Terni dove ottiene il 38,55% dei voti. In seguito è stata poi nominata presidente della 4ª Commissione permanente Difesa del Senato.

Come detto poi nel 2019 c’è stata l’elezione a presidente della Regione Umbria, incarico per il quale riceve uno stipendio pari a 12.450 euro lordi al mese.

Nella dichiarazione dei redditi 2023 la presidente ha dichiarato 101.787 euro, in quella 2019 - quando era ancora senatrice - il reddito complessivo invece è stato pari a 185.339 euro.

Umbria 2024: il programma elettorale di Donatella Tesei

Vediamo adesso quali sono le principali proposte contenute nel programma elettorale di Donatella Tesei per le elezioni Umbria 2024, con il documento completo e in pdf che può essere visionato tramite il box in calce all’articolo.

Famiglia e tradizione

La difesa della famiglia come nucleo fondante della società e la tutela delle tradizioni locali sono centrali

nella nostra visione. Viene promosso un sistema di welfare che sostiene le famiglie umbre, valorizzando

anche il ruolo delle comunità e delle radici culturali e prendendosi cura degli anziani.

Sicurezza

Una forte attenzione al sostegno, rafforzamento e al coordinamento costante con le forze dell’ordine

per il miglioramento della sicurezza nelle città e in tutto il territorio umbro. La lotta alla criminalità e

l’integrazione sociale sono aspetti su cui punteremo per aumentare la serenità di tutti i cittadini.

Sviluppo economico

Il nostro impegno è volto a sostenere tutte le imprese umbre, incentivandone l’imprenditorialità,

l’internazionalizzazione e mettendo in campo le politiche per favorire investimenti e lavoro. Promuoviamo

un modello di sviluppo che combina la crescita economica con la sostenibilità, creando condizioni

abilitanti per le imprese e non cercando di sostituirsi a loro o complicarne l’azione.

Merito e competenza

La meritocrazia è un valore cardine, così come la valorizzazione delle competenze individuali per

migliorare la pubblica amministrazione e l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini.

Territorio e ambiente

La valorizzazione delle risorse naturali dell’Umbria, con una particolare attenzione alla salvaguardia

dell’ambiente e delle bellezze paesaggistiche, fa parte della nostra visione per il futuro della regione. La

sostenibilità è un principio che guida le politiche economiche e sociali.

Visione per l’Umbria di domani

Il nostro impegno è per un’Umbria sempre più competitiva e sostenibile, dove le tradizioni si fondono

con l’innovazione. Un territorio in cui i giovani trovano opportunità di crescita e dove le imprese sono al

centro delle politiche di sviluppo. Il nostro obiettivo è creare una regione più sicura, dinamica, efficiente

e in grado di affrontare le sfide future con solidità, preservando al contemporaneo l’identità umbra e il

suo patrimonio culturale. Puntiamo a fare dell’Umbria un modello di eccellenza, con un equilibrio tra

progresso economico e benessere sociale, proseguendo il percorso tracciato nel nostro primo manda