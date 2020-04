Diritto di visita ai figli anche a Pasqua: nessuna restrizione per genitori divorziati

Non si può negare il diritto di visita ai figli, sia durante le vacanze di Pasqua che nei giorni non festivi. Questo perché la bigenitorialità non può essere interrotta a causa del virus, ed è inammissibile il comportamento di quei genitori che strumentalizzano l’emergenza sanitaria per impedire all’ex di passare del tempo con la prole.

Per questo ai genitori separati e divorziati è concesso spostarsi ed uscire di casa - anche per andare in un altro Comune o in un’altra Regione - per trascorrere le festività pasquali insieme ai figli. Anzi, le misure restrittive in atto e il clima di pressione psicologica, particolarmente sentito dai bambini, rendere ancor più indispensabile passare del tempo con entrambi i genitori, e non solo in videochiamata.

Naturalmente il diritto di visita deve essere esercitato entro i limiti del buonsenso e non deve mettere a rischio la salute dell’ex coniuge e della prole. Sul tema si è espresso di recente il tribunale di Roma, che ha ordinato ad una madre che si trovava in Trentino Alto Adige con il figlio di tornare a Roma per ottemperare al “turno” di visita del padre.

Genitori divorziati o separati: si può passare la Pasqua insieme ai figli

La Giurisprudenza è stata molto chiara sul punto fin dall’inizio: il coronavirus e le misure di distanziamento sociale non posso impedire i rapporti genitore-figli in caso di divorzio o separazione.

Quindi, anche se i figli vivono in un’altra abitazione, padre o madre possono spostarsi per ottemperare al diritto di visita concordato con l’ex o stabilito dal giudice. Questo vale più che mai a Pasqua e Pasquetta, giorni di festa che i bambini hanno diritto a trascorrere con entrambi i genitori. Si evince che chi esce di casa per andare a trovare i figli non subisce alcuna sanzione amministrativa, poiché non costituisce una trasgressione ai divieti ma il lecito esercizio del diritto di visita (principio ribadito dal tribunale di Roma, ordinanza del 7 aprile 2020 n. 49853).

Va da sé che per la salute di tutti, sia i genitori che i figli devono adottare le giuste cautele e limitare i comportamenti a rischio (ad esempio evitare le visite in presenza di sintomi influenzali). Invece, qualora un genitore fosse in quarantena perché positivo alla COVID-19, non è ammessa alcuna eccezione nemmeno per vedere la prole, ed eventuali trasgressioni sono punite con gravi conseguenze penali.

