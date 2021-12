Le differenze tra impresa e startup

In campo economico, startup e impresa sono due termini molto utilizzati e spesso confusi tra di loro. Una vera e propria definizione giuridica esiste solo per il termine impresa, che viene definito: «attività organizzata per la produzione di beni e servizi».

Avere un’organizzazione per produrre beni e servizi è sicuramente anche prerogativa di una startup; entrambe devono studiare il mercato, le sue opportunità, le sue regole e i suoi rischi; costruendo una squadra che porti avanti la produzione, da un punto di vista tecnico e organizzativo.

Ecco le differenze tra una startup e un’impresa.

Differenze tra startup e imprese

Il termine startup è di origine statunitense, e le sua origine viene attribuita a Steve Blank, professore e imprenditore americano che ha collaborato anche con il Pentagono.

In Italia, viene utilizzato talvolta come sinonimo di impresa giovane - ed è vero che esista una «fase startup», una fase di avviamento, in ogni storia aziendale. Tuttavia, il termine startup è molto più specifico e riguarda delle attività che hanno determinate caratteristiche in termini di:

produzione : la startup deve produrre beni o servizi non ancora presenti sul mercato , dunque innovativi, dev’essere scalabile , ossia deve potersi ingrandire riproducendo su scala più ampia lo stesso business model. Un bar o un ristorante, per esempio, non sono propriamente una startup, in quanto non scalabili;

: la startup , dunque innovativi, dev’essere , ossia deve potersi ingrandire riproducendo su scala più ampia lo stesso business model. Un bar o un ristorante, per esempio, non sono propriamente una startup, in quanto non scalabili; strategia : la start up punta a crescere fortemente e velocemente , grazie all’innovatività e alla scalabilità, mentre un’impresa non ha queste «manie di grandezza»;

: la start up , grazie all’innovatività e alla scalabilità, mentre un’impresa non ha queste «manie di grandezza»; composizione del capitale : per crescere servono soldi, che nel caso delle start up sono per lo più classificati come capitale di rischio , frutto, per esempio, di venture capitalism od operazioni di reward crowdfunding ;

: per crescere servono soldi, che nel caso delle start up sono per lo più classificati come , frutto, per esempio, di od operazioni di ; composizione del personale: dalla composizione del capitale si intuisce che lo startupper è alla ricerca di fondatori e partner - e non soci e dipendenti.

Avviamento e startup: ecco le differenze

Chi avvia una startup lo fa perché crede che la sua idea possa diventare una grande azienda. È una scommessa forte, un rischio per certi versi più alto di quello di una normale impresa. Dietro una startup c’è l’idea di rivoluzionare il mercato, crearne di nuovi; dietro un’impresa c’è la ricerca della stabilità, del mantenimento di una posizione positiva all’interno della cornice esistente del mercato.

Buttarsi nel mondo delle startup è possibile anche per chi non è pratico con i computer. L’importante è avere idee innovative e costruire una squadra con le competenze adatte a metterle in pratica.