Italia: Tesoro vede deficit a 1,9% nel 2019 e 1,6% nel 2020

La nuova previsione del Tesoro vede l’Italia chiudere il 2019 con un indebitamento netto all’1,9% del Pil anziché al 2,04% come indicato lo scorso luglio.

A riportare l’indiscrezione è l’agenzia Reuters, secondo cui alcuni funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) starebbero lavorando per smussare le condizioni contenute nel Documento di economia e finanza (Def), pubblicato ad aprile, nel quale Via XX settembre aveva fissato un obiettivo di deficit al 2,4% per quest’anno - poi limato al 2,04% dopo la trattativa con Bruxelles per evitare la procedura d’infrazione - e al 2,1% il prossimo.

Come farà il Tesoro ad abbassare il rapporto fra deficit e Pil?

Le tappe prima del NaDef

Secondo le fonti, «è probabile» che i conti dell’Italia di quest’anno risultino alla fine migliori di quanto atteso a luglio, ossia con un deficit intorno all’1,9%. Ancora meglio nel 2020, quando l’indebitamento tendenziale è visto dal Tesoro all’1,6%. Questa cifra, però, riporta la Reuters è comprensiva dell’aumento dell’Iva da 23,1 miliardi in programma da gennaio.

Per l’ufficialità sul target del 2020 si dovrà però attendere entro il 27 settembre, termine per il varo della Nota di aggiornamento al Def (NaDef). In questo quadro, sia il Pd sia il Movimento 5 stelle, impegnati nelle trattative per dare vita a un esecutivo guidato da Giuseppe Conte, vogliono negoziare con l’Europa margini di flessibilità che consentano di aumentare il deficit l’anno prossimo.