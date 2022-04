Def verso l’approvazione in Cdm: cosa prevede e quali stime con la guerra?

Il Def, Documento di economia e finanza, è al centro del dibattito politico e prima questione all’ordine del giorno per il Governo Draghi.

Il mese di aprile è solitamente segnato dall’approvazione di questo testo previsionale fondamentale per la strategia economica del Paese.

Oggi, con il conflitto in Ucraina in corso, il documento ha assunto una maggiore rilevanza, tanto da essere denominato “Def di guerra”.

Cosa prevede e quali nuove stime - in peggioramento - saranno annunciate su Pil, deficit, inflazione?

Da ricordare, il Documento di economia e finanza precede la Legge di Bilancio e ha come scopo indicare gli obiettivi di politica economica del triennio, con misure, interventi, riforme programmate e le previsioni di crescita.

Cosa prevede il Def del Governo Draghi del 2022? Le stime prima dell’approvazione.

Def: le previsioni economiche, stime al ribasso

Una revisione delle stime di crescita dell’Italia è certa nel Def che si appresta a trovare l’approvazione in Consiglio dei ministri.

La guerra ucraina, la crisi energetica profonda, l’incertezza dominante in tutti i mercati, l’allarme delle industrie sulla difficoltà di produrre con il caro bolletta, la sfida del gas, l’inflazione galoppante che colpisce i consumi sono i nuovi fattori che hanno sconvolto il 2022. E, di conseguenza, le previsioni di una ripresa brillante sono da modificare.

Qualche giorno fa il ministro dell’Economia Franco aveva parlato chiaramente di un obbligo di cautela sulle previsioni economiche:

“la crescita verrà rivista significativamente, con valori più bassi...Dobbiamo essere consapevoli che la nostra economia sta rallentando. Vediamo poi un aumento dell’inflazione, si tratta di certificarla, in questo momento è attorno al 6,7% per l’Itala è un livello che non vedevamo da diversi anni”

Nel Documento di economia e finanza la previsione sul Pil sarà cauta a detta del responsabile del Tesoro e, soprattutto, “la politica di bilancio deve restare prudente. L’anno scorso abbiamo chiuso con deficit molto più basso di quelle che erano le previsioni precedenti, il deficit quest’anno va ridotto ancora, dobbiamo stare su sentieri di riduzione anche per prossimi anni.”

Tradotto in stime numeriche, ci si aspetta un Def che indichi il Pil al 2,9%, il debito-Pil al 150%, in leggero ribasso rispetto al 2021, il deficit sul 6%.

Scostamento di bilancio: ci sarà nel Def? Risorse e interventi

Il nodo centrale del Def riguarda la pressione dei partiti verso un nuovo scostamento di bilancio, resosi necessario per molti leader al Governo dinanzi al deterioramento del quadro economico e produttivo a causa della guerra.

Il punto è che il ministro Franco vorrebbe, invece, mantenere la strategia della prudenza e non modificare il target di un indebitamento del 5,6% (eventualmente aumentato di pochi decimali).

Occorre considerare che 5 miliardi circa servono per coprire i fondi del Mef che sono stati impiegati per i decreti energia. Ne consegue che rimarrebbero a disposizione 4-4,5 miliardi da destinare a interventi nuovi per sostenere l’economia.

Una cifra assai diversa da quella di circa 20 miliardi richiesta con un nuovo scostamento di bilancio.