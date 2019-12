Concorso scuola 2020: ecco le regioni con più posti. Le novità del Decreto

Il concorso scuola 2020 è sempre più vicino e ci sono delle regioni con più posti disponibili per gli aspiranti docenti.

Una delle novità del Decreto scuola “salva-precari”, in discussione al Senato, è proprio relativa al concorso scuola e in particolare al concorso straordinario per docenti che abbiano almeno 3 anni di servizio, oltre alla laurea per la specifica classe di concorso.

La selezione avverrà a cattedra, per le sole classi di concorso che richiedono disponibilità, vale a dire per gli insegnamenti che da Nord a Sud del Paese hanno necessità di docenti e per i quali ogni anno si reclutano supplenti.

Vediamo allora quali sono le ultime novità del Decreto scuola e quali sono le regioni con più posti e per le quali si avranno più chance nel concorso scuola 2020.

Concorso scuola 2020 su base regionale: le novità del Decreto

Il concorso scuola 2020, almeno quello straordinario, si terrà su base regionale e a cattedra per gli insegnamenti che necessitano di docenti.

Questa è una delle novità del Decreto scuola in discussione al Senato, già votato alla Camera, e che con buona probabilità dovrà diventare legge entro il 29 dicembre 2019.

Il concorso straordinario, per i docenti che abbiano almeno 3 anni di servizio, sarà bandito per regioni, classi di concorso e tipologia di posto. Questo avviene sulla base dei posti che si ritengano possano essere disponibili in un arco di tempo che va dal 2020 al 2023.

Quindi sulla base di questi presupposti toccherà fare il concorso nelle regioni in cui si prevede vi possano essere maggiori opportunità. Le stesse regole dei posti comuni, riguardano anche per i posti di sostegno, per tutti gli aspiranti docenti che stanno seguendo il TFA sostegno.

Si può partecipare al concorso straordinario in una sola regione e per una sola classe di concorso. Allo stesso tempo si può partecipare sia al concorso straordinario sia all’ordinario, ma per la stessa tipologia di posto e classe di concorso.

Un’altra novità che farà forse arrabbiare gli aspiranti docenti che si apprestano a rispondere al bando che uscirà sicuramente nel 2020, riguarda il pagamento della tassa di iscrizione per i diritti di segreteria.

Il bando riporterà i requisiti e come presentare la domanda, ma prevede anche una quota di partecipazione la cui cifra ancora non si conosce, ma che potrebbe essere inferiore ai 10 euro in prospettiva del grande numero di partecipanti.

Coloro che andranno a superare la prova preselettiva e accederanno alla prova scritta dovranno pagare quasi sicuramente un contributo di 14 euro. Ora che abbiamo capito quali sono le nuove modalità di partecipazione concorsuale, vediamo quali sono le regioni in cui potrebbero esserci più posti disponibili per il concorso scuola 2020.

Le regioni con più posti disponibili per il concorso scuola 2020

Quali sono le regioni con più posti disponibili per il concorso scuola 2020? Al momento possiamo solo fare un’ipotesi, basandoci comunque su dati del ministero dell’Istruzione relativi alla mobilità 2019/2020 e sul numero di supplenti, specie sul sostegno, fortemente richiesti dalle scuole all’inizio di ogni anno scolastico.

Abbiamo detto più volte che con i due concorsi, straordinario e ordinario, si andranno a reclutare più di 50mila docenti, 24mila per ciascuna selezione.

Cisl Scuola aveva elaborato un prospetto dei posti vacanti sulla base dei dati sulla mobilità del Miur, e che potrebbero darci un’idea per il futuro. Sappiamo, che le regioni che hanno una maggiore necessità di insegnanti sono le regioni del Nord e in particolare Lombardia e Veneto, una differenza sostanziale con la parte meridionale del Paese.

I posti vacanti sarebbero 64.149 sulla base dei calcoli fatti pochi mesi fa e di cui:

47.770 su posto comune;

su posto comune; 16.379 sul sostegno.

Questi poi sono ripartiti per le scuole secondarie di primo e secondo grado in questo modo:

17.317 per la secondaria di primo grado e 7.269 sul sostegno;

per la secondaria di primo grado e 7.269 sul sostegno; 20.617 per la secondaria di secondo grado e 2.465 sul sostegno.

Nei dati divisi per regione vediamo posti disponibili nella scuola secondaria di I grado:

Lombardia 3.418 posti;

3.418 posti; Veneto 1.884 posti complessivi;

1.884 posti complessivi; Lazio 1.787;

1.787; Emilia Romagna 1.715.

Per la scuola secondaria di secondo grado:

Lombardia 4.127 posti;

4.127 posti; Toscana 2.146;

2.146; Veneto con 1.975.

Le classi di concorso che potrebbero avere maggiore necessità sono:

matematica e scienze (A028);

(A028); italiano, storia, geografia (A022) alle medie;

(A022) alle medie; discipline letterarie nelle scuole superiori (A012);

nelle scuole superiori (A012); sostegno.

Questi sono i dati per l’anno scolastico 2019/2020 e le regioni sono quelle con maggiore richiesta che come vediamo si trovano al Nord.

Notizie più certe le potremo avere solo con la pubblicazione del bando per il concorso scuola 2020, ma i posti potrebbero aumentare con i nuovi pensionamenti di Quota 100.