Concorso Ispettorato del Lavoro per 1.249 posti, bando in arrivo: requisiti, prove e domanda

Bando in arrivo per il concorso Ispettorato del Lavoro per 1.249 posti.

Si tratta di uno dei concorsi pubblici più attesi del 2022 e che si aggiunge a quello bandito nel 2019 e con le prove che hanno preso il via a ottobre 2021 a distanza di due anni.

Il bando per il concorso per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale entro la metà di febbraio e ad annunciarlo è stato lo stesso ministro del Lavoro Andrea Orlando una settimana fa con un post pubblicato su Facebook.

Il concorso INL, per il quale verranno richiesti specifici requisiti, è fondamentale per reperire personale a fronte delle nuove regole per la sicurezza sul lavoro. Il concorso dovrebbe prevedere delle prove articolate secondo le nuove modalità introdotte con la riforma Brunetta. Vediamo, in attesa del bando, quali potrebbero essere i requisiti, prove e domanda per il concorso Ispettorato del Lavoro 2022.

Concorso Ispettorato del Lavoro per 1.249 posti: Orlando annuncia il bando

Ad annunciare l’arrivo del bando per il concorso Ispettorato del Lavoro da 1.249 posti del 2022 è stato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, come abbiamo anticipato, con un post su Facebook. Ha scritto il ministro qualche giorno fa:

“Entro metà febbraio, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di altri 1.249 unità tra ispettori, informatici e statistici dell’INL.”

Sempre entro il mese sono previste ulteriori 1.121 assunzioni sulla base di precedenti selezioni. L’obiettivo, ha chiarito il titolare di via Veneto, è quello di rafforzare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I 1.249 posti del nuovo concorso per l’Ispettorato del Lavoro sono riservati quindi a:

Concorso Ispettorato del Lavoro per 1.249 posti: requisiti

Quali sono i requisiti per partecipare al concorso per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà chiarirlo nel dettaglio solo il bando anche se possiamo anticipare quelli generali, comuni ai vari concorsi.

Sulla base delle precedenti selezioni è anche possibile intuire i requisiti più specifici. Tra i requisiti generali troviamo:

cittadinanza italiana;

età superiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Per partecipare al concorso pubblico inoltre dovrebbero anche essere richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio. Si potrebbe richiedere, tra le altre, una laurea in:

Scienze dei servizi giuridici (L-14) e dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16);

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Laurea in Giurisprudenza (LMG/01 o L-22/S);

Scienza delle Amministrazioni pubbliche (LM-63);

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S). leggi anche Stress test concorsi pubblici: come funziona, chi riguarda e a cosa serve

Prove e come candidarsi

Le prove per il concorso INL dovrebbero essere quelle previste dalla riforma di Brunetta. La selezione del concorso per l’Ispettorato del Lavoro potrebbe così articolarsi:

valutazione dei titoli;

prova scritta.

La prova scritta potrebbe consistere in 40 domande con risposta a scelta multipla. Nelle recenti selezioni per l’INL la prova orale è stata soppressa, ma per il concorso 2022 i dettagli e le conferme potrà fornirli sono il bando in Gazzetta Ufficiale.

Non appena infatti il bando sarà pubblicato verranno fornite anche le istruzioni per fare domanda. La candidatura per il concorso Ispettorato del Lavoro 2022 avverrà, e questo è certo, per via telematica. Per inoltrare la domanda sarà necessario lo SPID.