Concorso Agenzia delle Entrate 2025, il nuovo bando con tutti i requisiti

L’Agenzia delle entrate è alla ricerca di 2.700 funzionari, da assumere con contratto a tempo indeterminato e retribuzione secondo il Ccnl di riferimento. Si è dinanzi a un massiccio ampliamento dell’organico, che consentirà a migliaia di cittadini di mettere a frutto le proprie conoscenze economico-giuridiche e contribuire alla crescita delle Pubbliche amministrazioni. Ci sono posti per ogni sede regionale, ma prima bisogna superare il concorso e la selezione. Ecco tutte le informazioni.

I requisiti del bando

Per partecipare alla selezione pubblica dell’Agenzia delle entrate bisogna essere in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche o economiche. In particolare, sono ammessi:

laurea in Giurisprudenza o Economia e commercio , conseguita secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale n. 509/1999;

o , conseguita secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale n. 509/1999; laurea in Giurisprudenza (22/S), (LMG/01);

Scienze dell’economia (64/S), (LM56);

Scienze economico-aziendali (84/S), (LM77);

titoli equiparati o equipollenti ai precedenti.

Bisogna inoltre essere in possesso dei requisiti generali d’accesso ai concorsi pubblici, tra cui: