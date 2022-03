Chi sta comprando il petrolio russo? Due potenze economiche nel mirino

Nel nuovo equilibrio energetico che si sta formando dopo la guerra in Ucraina, tra sanzioni alla Russia e rotte alternative per il commercio dei carburanti, spiccano le relazioni attuali e potenziali tra Mosca, Pechino, Nuova Delhi.

Pressato dall’embargo Usa e dall’ostilità delle altre potenze mondiali, in primis l’Unione Europea e il Regno Unito, il petrolio russo resta emarginato e, quindi, disponibile a prezzi scontati.

Chi sta comprando il greggio russo e cosa significano queste relazioni commerciali sul prezioso petrolio degli Urali?

Petrolio russo a prezzi scontati: la situazione

Gli osservatori del settore energetico non hanno dubbi: c’è stato un “aumento significativo” nelle consegne di petrolio russo dirette all’India da marzo dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina - e New Delhi sembra destinata ad acquistare greggio ancora più a buon mercato da Mosca.

Anche la Cina, già il più grande acquirente singolo di petrolio russo, dovrebbe comprare più petrolio dalla Russia con forti sconti. L’analisi di esperti del settore è apparsa su Cnbc.

Questo è il quadro commerciale energetico che va delineandosi in seguito al conflitto in Ucraina. Pechino e Nuova Delhi non si sono aggiunte alle altre potenze internazionali nell’imporre sanzioni contro la nazione di Putin. E le conseguenze di tale presa di posizione non possono che tradursi in un aumento - invece di una diminuzione - dei rapporti commerciali.

I principali Paesi importatori di petrolio come l’India e la Cina sono alle prese con l’aumento dei prezzi del greggio, impennati in modo vertiginoso dallo scorso anno che, nonostante la volatilità, restano circa l′80% più elevati rispetto a un anno fa.

“Riteniamo che la Cina e, in misura minore, l’India si spingeranno ad acquistare greggio russo fortemente scontato”, ha affermato Matt Smith, analista petrolifero di Kpler.

Ciò segnerebbe un netto contrasto con la retorica delle principali potenze e compagnie mondiali che stanno evitando il petrolio russo. Vero è che le sanzioni lascerebbero un vuoto nel mercato con la Russia che si ritrova con un greggio in eccesso che non è in grado di vendere, hanno affermato gli analisti.

“Il greggio degli Urali dalla Russia viene offerto a sconti record, ma l’assorbimento è finora limitato, con gli importatori di petrolio asiatici che per la maggior parte si attengono ai fornitori tradizionali in Medio Oriente, America Latina e Africa”, ha dichiarato l’Agenzia internazionale per l’energia il 17 marzo.

C’è il rischio di una potenziale perdita di 3 milioni di barili al giorno di fornitura di petrolio russo a partire da aprile, ma ciò potrebbe aumentare se le restrizioni o la condanna pubblica dovessero intensificarsi secondo le stime Aie.

Un paio di società di commercio di materie prime, come Glencore e Vitol, stavano offrendo sconti rispettivamente di $30 e $25 al barile due settimane fa per la miscela degli Urali, ha detto alla CNBC Ellen Wald, presidente di Transversal Consulting.

L’India intensifica gli acquisti di petrolio russo

Secondo gli esperti, i carichi di greggio russo in India sono stati “abbastanza rari”, con 12 milioni di barili consegnati in tutto il 2021.

Tuttavia, dall’inizio di marzo, cinque carichi di petrolio dalla Russia, pari a circa 6 milioni di barili, sono diretti in India. “Questo è circa la metà dell’intero volume scaricato l’anno scorso, un aumento significativo”, hanno commentato gli analisti.

Il petrolio russo ha ancora acquirenti. Le raffinerie indiane hanno emesso diverse gare d’appalto per il greggio degli Urali poiché lo sconto sul Brent continua a salire, ha fatto notare una nota di ANZ Research.

L’India potrebbe iniziare ad acquistare petrolio ancora più a buon mercato dalla Russia con uno sconto di circa il 20%, secondo analisti e alcuni media. Sulla base degli attuali prezzi del greggio, ciò rappresenterebbe uno sconto di oltre $ 20 al barile.

Nuova Delhi importa greggio dalla Russia con una quota nominale compresa tra il 2% e il 5% all’anno, ha affermato Samir N. Kapadia, capo del commercio presso la società di consulenza per le relazioni con il Governo Vogel Group.

Tradizionalmente, la nazione ottiene il greggio dall’Iraq, dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Nigeria, ma in questo momento stanno tutti dettando prezzi più alti.

La scelta indiana di rivolgersi alla Russia è innanzitutto economica, più che politica e va a mitigare le difficoltà di ripresa dalla pandemia.

“L’India è il terzo importatore di petrolio al mondo e in questo momento stanno valutando le loro opzioni per lavorare con un vecchio amico”, ha affermato Kapadia.

La Russia ha sostenuto l’India in una varietà di aree, inclusa la fornitura di attrezzature militari e di difesa, fino al 60% del fabbisogno del Paese asiatico, secondo Kapadia. Alla fine degli anni ’50, l’India si appoggiò anche alla Russia per accordi di scambio di valuta rupia-rublo per finanziare le sue importazioni.

Mosca ha anche appoggiato l’India su questioni cruciali come la disputa con Cina e Pakistan che circonda il territorio del Kashmir.

Cosa farà la Cina?

Gli analisti si aspettano che anche la Cina, il più grande importatore di petrolio al mondo, scelga greggio russo scontato.

Il colosso asiatico è già il più grande acquirente singolo di petrolio russo e ha comprato una media di 1,6 milioni di barili al giorno di greggio russo nel 2021, secondo l’Aie.

La Cina sta ancora importando petrolio russo, ma probabilmente aumenterebbe i suoi acquisti se potesse pagare in yuan e con sconti stando alle indicazioni degli esperti.

Da sottolineare, gli acquisti cinesi di greggio russo sono leggermente aumentati quest’anno, ma gli analisti non l’hanno attribuito alla guerra.

“I flussi della Cina verso la Russia sono un po’ più solidi rispetto al ritmo dell’anno scorso, ma questo ha più a che fare con l’appetito della Cina per il greggio ESPO dai porti della Russia orientale: non si riferisce al greggio russo che viene dirottato dall’Europa”, ha affermato Smith di Kpler.

Il greggio ESPO è riconducibile alle esportazioni petrolifere russe verso i mercati dell’Asia-Pacifico e si dice che sia popolare tra le raffinerie di petrolio cinesi indipendenti.