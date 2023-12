Chi è il più ricco d’Italia? La classifica 2023, Ferrero davanti ad Armani e Ferrari

Chi è l’uomo più ricco d’Italia? Una domanda questa di grande attualità anche per quanto riguarda il 2023, specie ora che viviamo nell’epoca dei social e del lusso ostentato in maniera maniacale come tratto distintivo.

Come ormai da prassi a rivelarci chi è il più ricco d’Italia è la rivista americana Forbes, specializzata in questo genere di graduatorie, che ha stimato i patrimoni personali di imprenditori e manager nostrani.

In maniera analoga a quanto era stato calcolato lo scorso anno, in testa alla classifica aggiornata a dicembre 2023 c’è sempre Giovanni Ferrero: è lui il più ricco d’Italia.

Non fa più parte della classifica dei più ricchi d’Italia invece Stefano Pessina, ora considerato da Forbes come cittadino monegasco, con Giorgio Armani che in questo 2023 è indicato al secondo posto mentre al terzo c’è Piero ferrari.

Massimiliana Landini Aleotti invece è la donna più ricca d’Italia (qui il focus sulle donne più ricche d’Italia e del mondo), con la vedova di Alberto Aleotti che si piazza al quarto posto di questa speciale classifica.

In generale nonostante la pandemia e la conseguente crisi ora accentuata dallo scoppio della guerra in Ucraina, nel 2023 il patrimonio personale delle persone più ricche d’Italia in generale è aumentato rispetto alla stessa stima fatta nel 2022 da parte della rivista americana.

La classifica dei dieci uomini più ricchi d’Italia

In maniera costante Forbes aggiorna la classifica degli uomini più ricchi al mondo, creando poi una apposita sezione dedicata all’Italia. Vediamo allora chi fa parte di questa dorata Top 10 a dicembre 2023.

1) Giovanni Ferrero - 39,2 miliardi di dollari

Figlio di Michele Ferrero, dopo la prematura e tragica scomparsa del fratello maggiore Pietro adesso è lui a guidare l’azienda di famiglia, autentico colosso mondiale della cioccolata che ha fatto registrare nel 2020 un fatturato da 12,3 miliardi di euro.

2) Giorgio Armani - 13,0 miliardi di dollari

Giorgio Armani è senza dubbio un’autentica icona internazionale della moda. Grande successo e popolarità ma anche grandi guadagni: nel 2015 il fatturato della sua azienda è stato di 2,5 miliardi e, secondo People With Money, nel 2018 è stato lo stilista più pagato al mondo.

3) Piero Ferrari - 7,5 miliardi di dollari

Una delle novità in classifica è Piero Ferrari, figlio di Enzo e proprietario del 10,23% del gruppo Ferrari di cui è anche vice presidente. Nel suo portafoglio c’è anche il 13,20% del gruppo Ferretti, specializzato negli yacht di lusso.

4) Massimiliana Landini Aleotti - 6,9 miliardi di dollari

Prima tra le donne nella classifica dei più ricchi d’Italia c’è Massimiliana Landini Aleotti, vedova di Alberto Aleotti che è stato l’artefice della crescita della Menarini, attualmente l’azienda farmaceutica numero uno nel nostro paese.

5) Sergio Stevanato - 6,5 miliardi di dollari

Arriva al terzo posto Sergio Stevanato, presidente onorario del Consiglio di Amministrazione della Stevanato Group, azienda leader nel settore farmaceutico e primo produttore mondiale di cartucce di insulina per il trattamento del diabete.

6) Patrizio Bertelli - 4,6 miliardi di dollari

Imprenditore toscano classe 1946, dopo aver sposato nel 1987 la stilista Miuccia Prada attualmente è l’amministratore delegato del gruppo Prada dove gestisce la parte commerciale.

6) Miuccia Prada - 4,6 miliardi di dollari

Stilista nipote di Mario Prada, da quando Miuccia ha iniziato a disegnare anche lei collezioni per la casa di moda di famiglia, questa è diventata una delle più famose al mondo grazie al suo stile originale e creativo.

8) Giuseppe De’Longhi - 4,4 miliardi di dollari

Giuseppe De’Longhi è il presidente della De’ Longhi S.p.a, società leader nel settore degli elettrodomestici e dei climatizzatori. Negli anni il gruppo ha acquisito marchi come Simac e Ariete, arrivando a fatturare 3,2 miliardi nel 2021 per un utile netto di 311 milioni.

9) Giuseppe Crippa - 4,2 miliardi di dollari

Giuseppe Crippa, una delle novità della top 10 degli uomini più ricchi d’Italia, per i giornali è il “miliardario a sorpresa”. L’imprenditore lombardo però è a capo della solida Technoprobe, una azienda che si occupa di semiconduttori e microelettronica.

10) Claudio Del Vecchio - 4,1 miliardi di dollari

Claudio del Vecchio è uno dei figli di Leonardo del Vecchio, fondatore di Luxottica scomparso nel giugno 2022. Oltre a seguire gli affari di famiglia, nel 2021 ha rilevato il marchio di abiti sartoriali Brooks Brothers.