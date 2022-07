Borsa Milano oggi, 19 luglio 2022: Ftse Mib, avvio di seduta in rosso

La giornata della borsa Milano oggi parte in rosso: sul Ftse Mib spiccano i cali di Stmicroelectronics (-3,11%), di Pirelli (-1,08%) e di Stellantis (-0,95%). Bene invece Bper Banca (+0,61%), UniCredit (+1,88%) e Intesa Sanpaolo (+0,63%).

Per quanto riguarda la banca di Piazza Gae Aulenti, i ben informati riferiscono che al momento non sarebbero in corso discussioni relative la vendita della controllata serba, mentre la Fondazione Cariplo ha aumentato la quota in Intesa Sanpaolo dal 3,95 al 4,8 per cento.

In attesa del meeting della Bce di giovedì, le attenzioni sono tutte riservate ai segnali relativi la crisi politica italiana. Dopo le dimissioni, respinte dal presidente Mattarella, domani Mario Draghi parlerà alle Camere.

In corrispondenza dell’avvio degli scambi in Europa, l’eurodollaro quota in aumento dello 0,7% a 1,0212 mentre il future sul petrolio Brent sale di mezzo punto percentuale a 106,8 dollari al barile.

Borsa Milano oggi, aggiornamento ore 09:25: Ftse Mib al test dei 21 mila punti

A Londra la seduta del Ftse100 inizia con un -0,38%, il Cac40 segna un -0,86% ed il Dax un -0,88%. Il Ftse Mib registra un rosso dello 0,6% a 21.041,9 punti.

Lo spread Btp-Bund avanza di un punto percentuale a 214 punti base.

Borse Asia: Nikkei torna a guardare ai 27 mila punti

L’Hang Seng segna un rosso di un punto percentuale, il China A50 ha chiuso con un -0,63% mentre l’australiano S&P/ASX 200 ha terminato con un -0,56%.

A Tokyo, il Nikkei si è fermato a 26.961,68 punti (+0,65%).

Wall Street chiude negativa

La seduta del Dow Jones si è chiusa con un -0,69%, lo S&P500 ha evidenziato un -0,84% ed il Nasdaq ha terminato con un -0,81%.